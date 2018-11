Município de Riachão do Dantas recebe o OdontoSesc

12/11/18 - 15:06:52

Depois de receber o Sesc Saúde Mulher, em janeiro deste ano. A cidade de Riachão do Dantas agora conta com a presença do Sistema Fecomércio, através do OdontoSesc, que foi colocado em funcionamento na manhã desta segunda-feira (12), em frente à Clínica de Saúde da Família do município. A assinatura do termo de cooperação para o funcionamento da unidade móvel de odontologia do Sesc na cidade foi feita pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, e pelo prefeito da cidade, Pedro Oliveira.

A unidade OdontoSesc, composta por quatro consultórios para a realização de tratamentos odontológicos completos, ficará na cidade por 60 dias, com expectativa de atender a população carente do município, realizando 48 atendimentos diários.

A carreta do OdontoSesc é composta por quatro consultórios odontológicos completos, equipados com aparelho de radiografia, ultrassom dentário, fotopolimerizadores, barreiras estabilizadoras de ar, cubas ultrassônicas, autoclaves para esterilização de equipamentos, ar-condicionado e elevador para acesso de portadores de deficiência. O OdontoSesc promoverá 48 atendimentos diários com a realização dos serviços de raio-x, extração dental, profilaxia, periondotia, restauração dentária e aplicação tópica de flúor. Também serão feitas ações de prevenção e conscientização da importância da saúde bucal para as pessoas que forem encaminhadas pelo município para atendimento.

O presidente do Sistema Fecomércio, Laércio Oliveira, declarou que as ações de interiorização do sistema mantido pelos empresários do comércio no estado será intensa e que a missão social do Sesc é ajudar a população a ter mais saúde de qualidade.

“Em todos os municípios do estado, temos trabalhadores do comércio e pessoas carentes que podem ser atendidas pela nossa unidade móvel. Esse é o retorno social que o Sesc traz, interiorizando cada vez mais suas atividades, preenchendo os municípios do interior do estado. Estivemos aqui no início do ano com o Sesc Saúde Mulher, ajudando com nossos serviços na prevenção de problemas de saúde nas mulheres da cidade. Agora trazemos o OdontoSesc, para dar mais qualidade de vida para o povo riachãoense, ajudando os serviços de saúde pública a atenderem melhor a população”.

O prefeito da cidade, Pedro Oliveira, valorizou a instalação do OdontoSesc em Riachão do Dantas e agradeceu pela chegada da unidade na cidade.

“É sempre bom ter uma unidade como essa para poder ajudar no trabalho da saúde municipal. Agradeço ao presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, por atender esse interesse da cidade de Riachão e colocar em funcionamento essa unidade de odontologia aqui na cidade. Isso vai ajudar muito a população de nossa cidade a ter mais saúde de qualidade”, afirmou o prefeito.

A solenidade contou com a presença da diretora regional do Sesc, Adely Carneiro e do vereador José Cosme, que assinaram como testemunhas o convênio de instalação da unidade.

Por Márcio Rocha