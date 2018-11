Mutirão de coluna diminui em 80% a demanda reprimida de ressonância no Cadi

Dezenove ressonâncias magnéticas de coluna lombar. Este foi o resultado do mutirão realizado no sábado, 10, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) no Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi). “A princípio seriam 16 exames, mas as condições permitiram que a gente ampliasse o número e fechamos em 19”, declarou o coordenador da unidade, Eduardo Marques Sobrinho, que avaliou com um sucesso a ação.

Sua opinião é partilhada por Valdirene Santos, 38 anos, que esperou cerca de sete meses pelo exame. “O atendimento foi muito legal, a equipe maravilhosa. Graças a Deus esse mutirão foi realizado e agora sei qual o meu problema e como tratá-lo. Estou muito satisfeita e espero que outros ocorram para ajudar ainda mais pessoas”, disse ela

José Adilson dos Santos, 49 anos, estava na fila de espera pelo exame há dois anos, relatou que o atendimento foi nota 10. “Parabéns a toda equipe de trabalho pela cordialidade e atenção”, declarou.

O mutirão

O mutirão começou às 7 horas e se estendeu até às 13h30, com uma equipe de 11 profissionais. Todos os pacientes tiveram direito a uma consulta com o especialista em coluna, o ortopedista Diego Benone, o que foi viabilizado pela presença no Cadi do radiologista Gilmário Macedo, responsável pelo laudo dos exames. Com as 19 ressonâncias realizadas no sábado, a fila de espera nesta área de coluna lombar caiu em mais de 80%.

“A gente tem só a agradecer a oportunidade de poder fazer uma coisa tão boa que é minimizar o sofrimento das pessoas. É também gratificante poder contar com uma equipe de trabalho comprometida como a do Cadi, que demonstrou muito boa vontade em vir trabalhar no sábado e trabalhamos muito sincronizados”, disse o coordenador, adiantando que outros mutirões devem acontecer em breve.

