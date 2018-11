Prefeitura de Maruim divulga programação da Festa de Cruz de Bela

12/11/18 - 16:42:15

O município de Maruim comemora nos dias 17 e 18 de novembro, a tradicional Festa de Cruz de Bela. O evento celebra a memória da menina Bela, que foi vítima de uma bala perdida, disparada acidentalmente por um soldado na ‘Rua do Açougue’, hoje, Rua José Quintiliano da Fonseca. A festa é uma promoção da Prefeitura de Maruim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As celebrações ocorrem há mais de cem anos e reúnem moradores de Maruim e filhos da terra, que retornam para um ambiente familiar com apresentações musicais, parque de diversão, comidas típicas, atividades esportivas, culturais e religiosas.

No Inventário Cultural de Maruim, a historiadora e professora Lúcia Marques, relata que o assassinato de Bela ocorreu há mais de cem anos. As pessoas ficaram comovidas pela forma como a menina morreu, e passaram a atribuir as curas obtidas à menina durante as visitas. Como forma de gratidão, os fiéis apresentavam ex-votos, que eram expostos na pequena capela, que está localizada no bairro onde a festa acontece.

No sábado (17), a partir das 21h, o artista local Wylla Ellias realiza o primeiro show da noite, depois a animação fica por conta da banda Seeway (23h), Wesley Salles (01h) e o fenômeno Forró dos Plays (03h). No domingo (18), às 15h, o show começa com a banda Top 7, em seguida, Cid Natureza (18h), banda Somos Loucos por Forró (20h) e banda Alma Gêmea (22h).

