Seplag vai apurar possibilidade de falha no sistema de cartões corporativos

12/11/18 - 05:30:11

Diante de informações de que o Ministério Público Militar (MPM) identificou falhas no sistema que opera os cartões corporativos utilizados pelo Governo do Estado para abastecer a frota de veículos da Polícia Militar em Sergipe, e que isso ocorre em outros órgãos, o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Rosman Pereira, revela que nesta segunda-feira (12), buscará informações com o MPM sobre o fato e convocará reunião com a empresa fornecedora dos cartões para que possa identificar “possíveis falhas” no sistema e coibi-las se tiver comprovação.

Segundo Rosman, o sistema utilizado no Estado de Sergipe é do Vale Card, que é operado em todo o país na questão do abastecimento de frotas de veículos. Ressalta que a empresa que atua com os cartões corporativos tem aproximadamente cinco anos atuando no Estado e até então nunca foi identificado qualquer tipo de falha no sistema.

“Este governo não compactua com qualquer falha ou irregularidade que venha trazer prejuízos aos cofres públicos”, afirma o secretário, reafirmando que na próxima segunda-feira irá focar sobre essa questão e tomar as providencias cabíveis no caso de comprovação de alguma falha.

Seplag