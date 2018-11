Sergipe mantém terceiro melhor percentual de comparecimento no segundo dia do Enem

Com o número de participantes que compareceram ao segundo dia de aplicação do Enem 2018 no estado, Sergipe teve, neste domingo (11), o terceiro melhor percentual de inscritos presentes, tal como no primeiro dia de aplicação das provas, no último dia 4, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep).

Dos 77.048 estudantes inscritos em Sergipe, 74,7% participaram da aplicação das provas de Ciências da natureza e suas atualidades e Matemática e suas atualidades. Enquanto a média nacional de ausentes chegou a 29,2% do total de inscritos, em Sergipe esse percentual foi de apenas 25,3%, o terceiro menor do país.

Coordenadora pedagógica do Curso Pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação (Preuni/Seed), a professora Gilvânia Guimarães relaciona esses dados a diversos fatores, como a consolidação de uma “cultura de preparação” específica para esse exame, pois, explica, “muitos estudantes deixavam de participar por não se sentirem confiantes para responder às provas”.

“Quando o estudante está melhor preparado, confiante, ele se sente seguro para responder a essa avaliação, e isso, certamente, eleva o número de presentes. Dos 77.048 inscritos, cerca de 18 mil encontram-se no universo de alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública estadual e que cursam o Preuni da Seed”, destaca a coordenadora do curso preparatório do Governo de Sergipe, ao salientar que a sensação “é de dever cumprido”.

Investimentos

Para tranquilizar mais de 15 mil alunos da rede pública e atenuar a tensão que os envolve no intervalo antecedente a abertura e o fechamento do acesso aos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) promoveu, mais uma vez, neste domingo, 11, uma ação ampla de acolhimento dessa estudantada nos 30 municípios sergipanos em que se aplicam as provas do exame.

Água, suco, canetas e palavras de motivação foram oferecidas aos estudantes da rede pública a alunos do Curso Pré-Universitário (Preuni/Seed) e da rede pública estadual em acolhida realizada por professores e técnicos da Educação em frente aos locais de aplicação do Enem 2018. Para isso, foram montadas estruturas na capital e interior do Estado para recepcionar participantes do exame alunos e egressos da escola pública.

Coordenadas pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seed), as ações do tradicional acolhimento reforçam o empenho do governo estadual em garantir as condições necessárias para que seus alunos tenham bons desempenhos nas provas do Enem e, com isso, obtenham êxito no intento de ingressar em instituições de ensino superior.

“Com essa recepção que ofertamos aos nossos estudantes momentos antes das provas, coroamos um trabalho anual de ações voltadas especificamente aos que participam do Enem. Apenas no Preuni, foram nove meses de aulas presenciais nos 44 polos que temos distribuídos em 29 municípios, além das grandes revisões, como as duas finais que realizamos às vésperas dos dois dias de aplicação do exame. Enfim, é um momento bastante importante para os alunos e para nós que fazemos acontecer estas ações”, afirma Fábio Leite, diretor do Dase, órgão que coordena as atividades do curso preparatório do governo de Sergipe, o maior do Estado.

Logística

De modo a garantir que todos os alunos da Rede Estadual pudessem chegar aos locais de aplicação do Enem 2018, nos 29 municípios do interior sergipano em que se aplicam as provas, a Seed disponibilizou mais de 150 veículos de transporte escolar, entre vans, micro-ônibus e ônibus.

“Tivemos a preocupação de atender a todos àqueles que solicitam, em suas escolas, transporte para ir e voltar aos locais de prova, seja partindo de um povoado com destino à sede municipal, ou mesmo entre municípios”, explica Fábio Leite, ao destacar que mais de 10 mil alunos fizeram uso dos transportes disponibilizados pelo governo estadual, nos dias do Enem 2018.

