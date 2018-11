SINDIPREV/SE constrói ato contra extinção do Ministério do Trabalho

12/11/18 - 14:00:56

Movimento sindical e social prestam apoio à manifestação que acontecerá em outros estados da federação

por: Iracema Corso

Em Sergipe, os servidores públicos do Ministério do Trabalho são 140 trabalhadores, aproximadamente, distribuídos nas unidades que funcionam em Aracaju, Lagarto, Estância, Propriá e Itabaiana. Na próxima quarta-feira (14/11), todos estarão na porta do MTB da Rua de Pacatuba, em Aracaju, no Ato Público contra a extinção do Ministério do Trabalho, a partir das 8h da manhã.

O protesto é promovido pelo SINDIPREV/SE (Previdenciários) e conta com o apoio de todas as centrais sindicais, além do movimento social dos trabalhadores do campo e da cidade. Segundo o Coordenador Geral do SINDIPREV/SE, Joaquim Antônio, a construção do ato em Sergipe incentivou servidores públicos de outros estados da federação que também realizam protestos e manifestações nesta quarta-feira. “Vamos defender um dos maiores patrimônios do trabalhador brasileiro, o MTB”. Filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), o SINDIPREV/SE está mobilizando todos os servidores públicos da Seguridade Social a participarem da manifestação.

O Coordenador Geral do SINDIPREV/SE recordou a proposta da criação da carteira verde amarela sem CLT e a ameaça ao Ministério do Trabalho, algo reafirmado desde as eleições, com a ‘promessa’ da extrema direita de que ‘o trabalhador brasileiro vai ter que escolher se terá emprego ou direitos’. “Após as afirmações de Paulo Guedes depois da reunião com a Justiça do Trabalho, percebemos, por exemplo, que a fiscalização contra o trabalho escravo será fragilizada com a pulverização da atuação do Ministério do Trabalho. Visualizamos um retrocesso muito grande para todos os trabalhadores brasileiros. Por isso contamos com o apoio da população neste ato em defesa do Ministério do Trabalho”.