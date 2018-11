Tri atleta sergipano é destaque na Copa Brasil, em Brasília

12/11/18 - 13:36:35

O triatleta sergipano Rafael Gomes, 15 anos, foi um dos destaques da Copa Brasil da modalidade, realizada o dia 3 de novembro em Brasília-DF. O sergipano ficou entre os primeiros colocados com a quarta posição. Essa colocação serviu para melhorar o ranqueamento de Rafael, na colocação geral da temporada. A prova foi realizada às margens do Lago Paranoá, ligando o Lago Norte ao Lago Sul e teve como cenário, a Ponte Juscelino Kubitschek, um dos cartões postais da capital federal.

Rafael ficou atrás do paulista Raul Shianti, primeiro colocado, do cearense Victor Hugo Pereira, segundo colocado e do paulista Lucas Perini que conquistou a medalha de bronze. “Só tenho mesmo que comemorar. Foi como sempre, uma prova muito difícil, de alto nível técnico, com a participação de grandes nomes do triatlo brasileiro e eu fiquei na quarta colocação. Por muito pouco não conquistei um pódio”, lamentou Rafael Gomes.

A posição conquistada em Brasília levou Rafael à terceira colocação geral na atual temporada. “Encerro a temporada com a sensação de ter progredido bastante na modalidade. Conquistar a terceira posição na minha categoria, entre todos os triatletas do país é mesmo para comemorar. É uma grande conquista para mim e para o esporte sergipano”, comemora Rafael.

Rafael aproveitou a oportunidade para fazer alguns agradecimentos, especialmente ao Governo do Estado. “Quero agradecer ao governador do Estado, ao secretário Antônio Hora, que através da Secretaria Estadual de Esportes, me proporcionou participar das competições nacionais e internacionais, sem o que não seria possível chegar à terceira colocação no ranking geral do triatlo brasileiro”, agradeceu Rafael Gomes.