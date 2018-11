AEROPORTO DE ARACAJU RECEBERÁ OBRAS DE RECUPERAÇÃO TAXIWAI

13/11/18 - 10:06:04

O Aeroporto de Aracaju/Santa Maria (SE) dará início, no dia 26/11, a obras de recuperação do pavimento flexível da taxiway (faixas de taxiamento) e de áreas do pátio, compreendendo uma extensão de, aproximadamente, 3.900 m². Os reparos serão realizados de segunda a sexta, das 5h às 9h50, horário em que não há operações na pista, portanto, sem impacto na programação de voos.

Os trabalhos devem ser finalizados no dia 18/12 e serão executados pela empresa GEOPLAN Engenharia Ltda. O investimento é de R$ 240,5 mil. O superintendente do aeroporto, Wanderson Silva dos Santos, explica que, com a melhoria, “a INFRAERO vai garantir a manutenção da segurança operacional nos procedimentos de taxiamento das aeronaves para o pátio de manobras, de acordo com os padrões normativos vigentes”.

O Aeroporto de Aracaju tem capacidade para receber até 4 milhões de passageiros por ano. De janeiro a setembro de 2018, passaram por lá 881.753 viajantes, média diária de 3.265 pessoas. Atualmente, operam no terminal as companhias Azul, Avianca, Gol e Latam, com voos regulares que ligam a capital sergipana às cidades de Guarulhos (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA) e Recife (PE).

O aeroporto

Localizado na zona sul da cidade, o Aeroporto de Aracaju/Santa Maria atende, principalmente, executivos e turistas em busca de negócios, de lazer e dos ótimos passeios que a região oferece. Além disso, o terminal conta com operações diárias de helicópteros que transportam funcionários para as plataformas de petróleo do litoral de Sergipe e de Alagoas.

Fonte e foto ascom Infraero