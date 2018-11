ALMOÇO COM NEGÓCIOS RECEBERÁ ECONOMISTA-CHEFE DA BRASILPREV

13/11/18 - 05:21:59

Edgard de Abreu Cardoso palestrará sobre “Os cenários econômicos”

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) realizará no próximo dia 20 de novembro, a partir das 12h, no Radisson Hotel, o Almoço com Negócios. A última edição deste ano terá como palestrante Edgard de Abreu Cardoso, economista-chefe da Brasilprev, que falará sobre “Os cenários econômicos”.

Currículo

Edgard de Abreu Cardoso é economista-chefe da Brasilprev, responsável por pesquisas e análises da evolução da conjuntura econômica, social e política no Brasil e no mundo, que podem influenciar as diretrizes da indústria de previdência e da Brasilprev em particular, elaborando cenários de curto, médio e longo prazo das variáveis chaves que auxiliem na tomada de decisões de investimento, planejamento estratégico, orçamentário e comercial.

Sua vida profissional começou no Banco do Brasil, em 1963, onde trabalhou como assessor da presidência para questões econômicas. De 1972-1990 trabalhou no Ministério da Fazenda como assessor econômico e Secretário Geral Adjunto, responsável pelo acompanhamento da economia, de seus setores e da inflação.

É Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, tendo lecionado em algumas Universidades do Rio de Janeiro, como PUC (Pontifícia Universidade Católica) e Universidade de Ciências Políticas e Econômicas.

A realização é fruto de uma parceria da Acese com a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Aracaju (Setransp), o Sindicato dos Lojistas de Sergipe (Sindilojas), o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise), Sindicato das Empresas de Segurança Privada (Sindesp) e do Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e das Empresas de Serviços Contábeis (Sescap).

O custo do convite para associado adimplente é R$ 30,00. Para não associado, o valor é R$ 60,00 e poderão ser adquiridos na sede da Acese (Rua José do Prado Franco, 557) e no Emporium Jardins (Av. Adélia Franco, 2234 – loja 02 – Luzia)

Mirella Mattos