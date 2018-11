AMESE oficia procurador solicitando pagamento de auxilio alimentação

13/11/18 - 17:58:10

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE), oficiou na manhã desta terça-feira (13), através do seu presidente, sargento Jorge Vieira, o Procurador Geral de Justiça, Eduardo D’ávila Fontes, solicitando o retorno do pagamento do auxílio alimentação aos militares que estão à disposição do Ministério Público Estadual de Sergipe.