Bolsonaro consultou Toffoli para anunciar assessor do STF na Defesa

“Hoje pela manhã, fui consultado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a indicação de Fernando Azevedo e Silva e prontamente disse que seria uma excelente escolha”, informou Toffoli, para quem o general tem sido “um grande colaborador nos temas envolvendo políticas de segurança”.

Em nota, Toffoli exaltou os serviços prestados por Azevedo e Silva nos três Poderes da República. “É com muita alegria que vejo o anúncio do nome do General Fernando Azevedo e Silva para Ministro de Estado da Defesa. Certamente sua larga experiência contribuirá para o fortalecimento da atuação das Forças Armadas, da segurança e da defesa no Brasil”, diz o texto.

Fernando Azevedo e Silva assumiu em 27 de setembro o cargo de assessor especial no gabinete de Toffoli.