Cabo Amintas mostra que Edvaldo também mentiu sobre propostas para a segurança pública

13/11/18 - 15:43:02

Na manhã desta terça-feira, 13, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) trouxe para a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) mais um capítulo da série “As Mentiras de Edvaldo”.

O parlamentar iniciou seu tempo no Pequeno Expediente exibindo um vídeo da campanha do prefeito com medidas sobre a Segurança Pública. Entre elas, o famoso botão de pânico nos ônibus.

“É, rapaz… Eu só tenho uma palavra pra esse cidadão e para o vereador que subiu aqui semana passada e disse ‘vá chamar Edvaldo de mentiroso em tal lugar’. Você é igual a ele, falso profeta! Edvaldo é mentiroso! E existe vereador enganador do povo dentro dessa casa! Chamo Edvaldo Nogueira de mentiroso dez vezes! Edvaldo Nogueira, mentiroso, tome vergonha na sua cara!”, desabafou.

O vereador ainda falou sobre o incêndio do último domingo na cidade de Propriá. No caso, apenas dois homens foram deslocados para atender o incêndio de grandes proporções.

“Esses dois homens — Subtenente Fernandes e Cabo Bruno — estão de parabéns. Agora, a irresponsabilidade desse Governo para com a população… Sabe o que eles alegam? Que o efetivo é pequeno! Foi um incêndio de grandes proporções! Não houveram vítimas, eles chegaram rápido. O Cabo Bruno e o Subtenente Fernandes precisam ser homenageados em todo lugar desse estado! Ô Deputado que diz que defende a classe militar! Chame esses homens na Alese, homenageie esse homens! Governo irresponsável!”, criticou Amintas.

“Sabe o que o Corpo de Bombeiros disse? Que se o negócio ficasse pior eles pediriam reforço. Sabe de onde? De Itabaiana, de Socorro… Dá tempo de chegar, senhores, com a quantidade de produtos inflamáveis que estavam ali?”, questionou.

Por fim, Amintas reafirmou suas congratulações aos profissionais do Corpo de Bombeiros.

“Meus parabéns a esses senhores do Corpo de Bombeiros, eles são verdadeiros hérois! Sei que o compromisso dos senhores com a vida das pessoas, do patrimônio, está acima de qualquer coisa. Acima, inclusive, da vida dos senhores”, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar