Delegação de Sergipe participa da abertura dos Jogos Escolares da Juventude

13/11/18 - 03:28:40

Por Ítalo Marcos

A delegação de Sergipe, formada por alunos atletas, professores, equipe de apoio, jornalista, repórter fotográfico e fisioterapeuta, desembarcou na tarde de segunda-feira, 12, em Natal (RN), onde participarão da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

A solenidade de abertura dos jogos aconteceu às 20h desta segunda, no ginásio do Complexo Educacional Henrique Castriciano, com a participação de alunos atletas de todos os estados do Brasil. Durante a cerimônia de abertura, 11 atletas sergipanos desfilaram na quadra carregando a bandeira do estado. O desfile contou também com a participação da delegação convidada do Japão.

A chefe da delegação sergipana e diretora do Departamento de Educação Física da Secretaria de Estado da Educação, Maria Auxiliadora Pires, falou sobre as expectativas para a competição. “Eu espero que os nossos atletas possam obter êxito, pois viemos com esse objetivo e temos muitas chances de trazer bastante medalha para Sergipe”, disse.

Uma das alunas que representou o estado sergipano no desfile foi Delany Peixoto, atleta da Ginástica Rítmica. Ao final do evento, ela não escondeu a sua alegria. “É muito gratificante poder estar aqui representando o meu estado. Treinei muito para conseguir esse objetivo e está sendo a realização de um sonho”, declarou.

Abertura dos Jogos

A etapa nacional terá 14 modalidades em disputa: basquete, futsal, handebol, vôlei, atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e luta olímpica.

A abertura dos Jogos Escolares da Juventude contou com a presença de autoridades e personalidades do esporte brasileiro. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley, falou sobre a importância do evento. “Esta edição está contando com a participação de 5.038 atletas e mais de duas mil escolas de todas as unidades federativas. É o maior evento escolar do Brasil. O COB entende que o esporte deve ser fortalecido nas escolas. O futuro do esporte depende de vocês, atletas”, afirmou.

O ministro dos Esportes, Leandro Cruz, não poupou elogios à organização do evento e aos atletas. “É um grande desafio realizar essa, que é a mais importante competição de base. Aqui está a nata da juventude que pratica o esporte de alto rendimento no Brasil. Desejamos que o COB continue no caminho correto do apoio ao esporte de alto nível”, declarou.

O governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, também prestigiou a abertura dos jogos. “É uma honra para nós recebê-los. Fizemos um esforço muito grande para que esse dia virasse realidade. Estamos de braços abertos para sediar essa etapa dos Jogos Escolares da Juventude”, disse.

Após os pronunciamentos foram realizados o juramento dos atletas, feito pela atleta de badminton Isabel Cristiane Cunha de Azevedo, e o juramento dos árbitros, feito pelo técnico Jônatas Tomé da Silva.

Em seguida foi a vez do acendimento da pira, com participação do professor de matemática Rodrigo Sacramento, e das atletas olímpicas Eduarda Vaz (Judô), Joana Maranhão (Natação) e Daniele Hypólito (Ginastica Artística).

Foto Maria Odilia