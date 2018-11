Deputado André Moura recebe Milton Dantas, presidente da FSF

13/11/18 - 08:06:21

Na segunda-feira (12), antes de viajar à Brasília para a semana parlamentar, o deputado federal André Moura (PSC/SE) esteve reunido com o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, conhecido como Miltinho, e o conselheiro do Club Sportivo Sergipe, Reinaldo Moura, tratando da renovação do contrato de patrocínio junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para a temporada 2019 do Campeonato Sergipano de Futebol, o Sergipão.

Nos anos de 2017 e 2018 André conseguiu viabilizar junto à Caixa Econômica R$1,7 milhão. De acordo com ele, para o próximo ano não será diferente e já se comprometeu em marcar uma reunião com o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, para conseguir renovar o contrato.

Pelas redes sociais Miltinho agradeceu ao parlamentar em nome da Federação. “A FSF agradece mais uma vez ao deputado pelo empenho”.

PRF – Ainda nesta segunda-feira (12) o parlamentar sergipano também recebeu o superintendente da Policia Rodoviária Federal, Carlos Xavier, levado pelo deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT/SE), para tratar de Projetos de Lei que estão tramitando no Congresso, dos quais a PRF depende para continuar desempenhando seu trabalho, e de R$ 2 milhões em recursos a serem destinados à melhoria da parte estrutural dos postos rodoviários no estado de Sergipe.

Foto AssCom/AM

Por Marcelo Gomes