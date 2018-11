DIFICULDADES DE MONTAR O NOVO

13/11/18 - 00:01:37

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Algumas fontes não confiáveis tentam passar à jornalistas notícias falsas. Muito mi-mi-mi sobre a formação da equipe que vai atuar no próximo Governo. Os fakes tentam encaixar quem está fora de qualquer cogitação e afastar algum que já esteja decidido. A pior coisa, para qualquer cidadão recém eleito para exercer mandato no Executivo, é exatamente tirar de cena quem ainda se imagina coadjuvante de algum cenário oficial.

Tem a velha história [ou estória?] que se atribui a Tancredo Neves, de um político que pretendia exercer um secretariado e sequer era lembrado. Teria perguntado ao próprio Tancredo: “o quê digo ao pessoal que me pergunta se vou ocupar tal Pasta”. Ouviu: “diga que foi convidado e não aceitou”. A história não tem mais graça, mas ainda funciona em determinada circunstância, porque “cargo é como osso carnudo: ninguém quer largar”.

Belivaldo Chagas assumiu compromisso de montar uma estrutura nova de Governo. No estilo administrativo [que já tem projeto em análise final], na capacidade de execução, na economia, com ênfase na Educação, Segurança e Saúde, se expandindo por todos os demais segmentos, assim como redução de Pastas e nos cargos em comissão, com o objetivo de reduzir o inchaço do Estado.

A principal mudança que se espera é o de velhas personagens que estão no mesmo lugar há muitos anos e que são indicados por conhecidos senhores que, de alguma forma, ajudaram a eleger o governante. Como negar vaga a esses chefes políticos sedosos por cargos? E isso terá que ser feito, porque Belivaldo quer montar um Governo novo, diferente, ágil, competente e cheio de novas ideias.

Mas os velhos e carcomidos líderes (politicamente) vão deixa?

Têm que deixar para o bem deles, porque já não é aceitável a colocação de marionetes que se mexem ao sabor dos movimentos de mãos dos seus chefes. O comando tem que ser absoluto do governador Belivaldo Chagas, inclusive na nomeação dos inúteis CCs que não trabalham, mas têm salários dentro da altura dos privilégios de seus “quem indicam”, e sequer sabem onde ficam o setor em que deveriam exercer suas atividades.

Mudar também é não nomear quem ganha muito para não trabalhar e prestigiar os que recebem pequenos salários e executam todos os serviços. É por aí…

HABEAS CORPUS NO STJ

O pedido de hábeas corpus para Valmir de Francisquinho (PR) já chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde o dia 08 deste mês e pode sair a qualquer momento.

A advogada Maria Cláudia é quem cuida do HC em Brasília.

MUITO COMPETENTE

A advogada Maria Cláudia é hoje uma das mais conhecidas e atuantes nos Tribunais Superiores em Brasília é integra o grupo de advogados de defesa de Lula.

Há 20 dias esteve em Aracaju e resolveu um problema em parte.

INTERESSE POLÍTICO

O afastamento e prisão de Valmir de Francisquinho (PR) tem interesse político forte e está atraindo operadores dessa ciência maldita.

Pode até dar em tudo, mas também pode não dar em nada.

QUEBRA DE SIGILO

A justiça começa a agir mais profundamente no caso de Valmir de Francisquinho, Ontem pediu a quebra de sigilo telefônico do prefeito de Itabaiana.

Quer checar todas as informações.

TELEFONE PELO WATSAPP

A grande maioria de políticos, advogados e até jornalistas só liga e atende telefone se for via WatsApp. A certeza é de que pode falar à vontade que a Polícia na grava.

A Polícia está adorando a ignorância, pois a gravação é feita também via Zap.

GOVERNADORES DO NORDESTE

Os governadores eleitos e reeleitos do Nordeste não vão ao almoço com o presidente eleito Jair Bolsonnaro (PSL), marcado para 5ª Feira com governantes de Estado.

É que quatro governadores da região estão viajando e não podem comparecer.

EMITIRAM NOTA PÚBLICA

Os governadores do Nordeste emitiram nota pública explicando a ausência e pedindo que fosse agendada outra data para que todos compareçam.

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, estava pronto a participar.

QUESTÃO DAS FINANÇAS

A reunião do presidente Bolsonaro com os governadores será importante porque vai tratar da crise financeira dos Estados, a maioria em dificuldade.

Em pauta tentativa de regularizar as finanças estaduais.

JACKSON PEDIA VOTOS

Jackson Barreto (MDB) disse ontem que em nenhum momento deixou de orientar qualquer um dos seus companheiros que não votassem em Rogério Carvalho ao Senado.

Em sua análise avalia que se fizesse isso elegeria o deputado André Moura (PSC).

SEM TER RECÍPROCA

Jackson Barreto sentiu que, em relação a isso, a recíproca não foi verdadeira por parte de alguns poucos segmentos do Partido dos Trabalhadores (PT).

– De nossa parte não houve esse problema, disse.

MOSTRA QUE ESTÁ FELIZ

Jackson Barreto disse que politicamente está feliz porque “dei continuidade ao projeto que foi formulado em 2006 através de Marcelo Déda”.

Por isso a inclinação para que Eliane Aquino fosse a vice de Belivaldo Chagas…

REUNIÃO EM BRASÍLIA

A Direção Nacional do PT realiza em Brasília, dias 29 e 30, uma reunião geral com todos os eleitos e reeleitos do partido para analisar a situação da sigla.

O PT fará uma avaliação do seu tamanho no País, principalmente no Nordeste.

GRUPO DE SERGIPE

O senador Rogério Carvalho e a vice-governadora Eliane Aquino estarão presentes, além de deputados estaduais eleito e reeleito e do deputado federal João Daniel.

Marcio Macedo participa como vice-presidente nacional do PT.

SOBRE MINISTÉRIO

Não cabe bem perguntar ao deputado federal André Moura (PSC) se ele ocupará algum Ministério no Governo Bolsonaro. Ele não integra o bloco do presidente eleito.

Em todos os movimentos da formação do Ministério não aparece André.

OPOSIÇÃO EM SERGIPE

Não é agora que a oposição vai atuar. Alguns poucos arranques do grupo liderado pelo deputado Valadares Filho (PSB), mas nada que impacte o Governo do Estado.

Anotem: André Moura e Eduardo Amorim estarão em grupos diferentes.

ALESSANDRO VAI ASSUMIR

O senador eleito Alessandro Vieira já está no PPS e vai assumir a Presidência Regional do partido na próxima segunda-feira em Aracaju ou na quarta-feira em Brasília.

Clóvis Silveira assume cargo na Direção Nacional.

QUEM VAI COM VIEIRA

A princípio fala-se que o senador Alessandro Vieira pode levar com ele o deputado reeleito pela Rede Georgeo Passos, que esteve sempre ao seu lado durante a campanha.

A transferência de Passos tem algumas pendências.

PREFEITOS ESTÃO AFLITOS

Alguns prefeitos de cidades do interior estão aflitos com as finanças e o que ainda falta ser recebido. A maioria dos recursos transferidos por André Moura foi cumprido.

A preocupação desses municípios é o fechamento financeiro do ano.

Notas

Ministro da Saúde – O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse ontem que cogita o nome o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM) para o Ministério da Saúde. Mandetta é ortopedista pediátrico, não se candidatou em 2018, portanto ficará sem mandato em 2019. Os dois se reuniram e conversaram sobre uma possível indicação.

0x0

Reajuste anual – Proposta de nova metodologia para reajuste anual de planos de saúde individuais e familiares será tema de audiência pública marcada para hoje, no Rio de Janeiro. O cálculo, já apreciado pela diretoria da ANS, teria como base a variação das despesas assistenciais e a inflação oficial, calculada pelo IPCA.

0x0

Previdência para 2019 – O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmaram ontem que a reforma da Previdência deve ficar para 2019. Bolsonaro disse, em entrevista à imprensa no Rio de Janeiro, que não pretende seguir adiante com o projeto proposto pelo presidente Michel Temer.

0x0

Questão das redes – Facebook e Twitter informaram ao TSE ontem que não receberam pagamentos da campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para impulsionar conteúdos. Pela lei eleitoral, é proibida a prática de contratação de empresas por partidos, coligações ou candidatos sem a notificação formal ao TSE.

0x0

Bittar presta depoimento – O empresário Fernando Bittar prestou depoimento em Curitiba no processo do sítio de Atibaia, em que Lula é réu. Dono do imóvel, ele afirmou que a relação próxima com a família do ex-presidente fez com que a reforma ficasse a cargo da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

0x0

Preso considerado de casa – O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o empresário Joesley Batista, dono da JBS, e todos os outros presos em operação que investiga um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura no governo Dilma. (NP) – A ação de liberdade era previsível, porque Joesley é preso considerado de casa.

Conversando

Péssimo para o País – Rilton Morais diz que Fernando Henrique Cardoso ainda solto é péssimo para o país. Deveria ter respondido pelo escândalo da reeleição.

Pode deixar – Alguns filiados do PPS podem deixar o partido porque não aceitam a companhia do senador eleito Alessandro Vieira.

Descansar um pouco – Alguns políticos derrotados em outubro viajam esta semana para aproveita o feriado de quinta-feira e descansar um pouco.

Nomes a postos – Na maioria dos municípios já começam a falar sobre eleições municipais de 2020. Já tem candidatos a postos.

Luciana assume – Eliane Aquino está prefeita de Aracaju enquanto Belivaldo Chagas viajou à Espanha. É a última vez que ela assume a Prefeitura neste período.

Marca reunião – Belivaldo Chagas tem trabalhado intensamente e na sexta-feira marcou reunião para tratar sobre questão financeira do Estado.

Quer Governo – Um deputado federal reeleito vai se preparar neste próximos quatro anos para disputar o Governo do Estado. É da base aliada.

Nova mesa – A nova mesa diretora da Assembleia está bem decidida e com apoio de deputados eleitos e reeleitos. Luciano Bispo continuará presidente.