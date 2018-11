HOMENAGEM: BELIVALDO RECEBE MEDALHA DO MÉRITO DO TRABALHO

13/11/18 - 10:34:14

Na ocasião, o ministro Caio Vieira de Mello assinou um protocolo de intenções relacionado à Escola do Trabalhador e o encaminhou ao governo do Estado de Sergipe, por meio do secretário-chefe da Casa Civil, José Felizola. O objetivo é impulsionar as matrículas do projeto de qualificação profissional no estado.

O governador Belivaldo Chagas foi homenageado com medalha da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas, concedida pelo Ministério do Trabalho. A cerimônia foi realizada em uma plataforma da Petrobras, com a presença do ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. O governador foi representado pelo secretário da Casa Civil, José Carlos Felizola.

Medalha

A ordem é concedida, nos seus vários graus, a critério do ministro do Trabalho, aos empregados e empregadores, servidores públicos em geral, membros de comunidades religiosas e personalidades que, pelos seus esforços na criação ou distribuição de utilidades, no trabalho e na produção, tenham se constituído exemplos para a coletividade. Durante a solenidade, foram homenageadas seis pessoas.

Belivaldo Chagas recebeu no grau de Grande Oficial. No Grau de Comendador foi homenageado o sócio proprietário do Grupo Atalaia de Comunicação, Augusto do Prado Franco Neto, representado pelo jornalista Otoniel Rodrigues Amado, e o diretor-presidente da Construtora União, Júlio César de Vasconcelos Silveira. Recebeu o diploma e a medalha de Ordem do Mérito no grau de Oficial a superintendente regional do Trabalho de Sergipe, Celuta Cruz Moraes Krauss, representada pelo chefe de Inspeção do Trabalho, Ed Wanderley de Andrade; o químico de petróleo e consultor da Petrobras Carlos Wagner Lobo Siqueira, e os advogados Antônio Correa Matos e Said Jorge Novaes Schoucair.

Ao fim da cerimônia, o ministro e sua comitiva, formada pelos consultores do Ministério do Trabalho Bernardo Coelho de Vasconcellos, Fernando Trindade, Joel Amaral e Ricardo Leite, assinaram um documento que destaca a importância da empresa para o País e a contribuição de Sergipe para a produção marítima e registra formalmente as homenagens realizadas durante o evento.

Fonte e foto assessoria