Jason leva necessidades das comunidades para presidente da EMURB

13/11/18 - 16:13:30

O vereador Jason Neto (PDT) conseguiu reunir lideranças de três comunidades de Aracaju com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), Antônio Sérgio Ferrari. Jason repercutiu a visita na manhã dessa terça (dia 13), na sessão da Câmara. O objetivo foi que eles pudessem apresentar as principais necessidades das comunidades do Recanto da Paz, do Vitória da Resistência e do Getimana.

“Sempre recebo demandas de diversas comunidades e faço questão de leva-las para que os órgãos competentes possam resolver ou, ao menos, minimizar as problemáticas. Também faço questão de levar representantes dessas comunidades, para que possam mostrar qual é a verdadeira situação”, destacou Jason Neto.

Para José André, liderança do Recanto da Paz (antiga Malvinas), no bairro Aeroporto, a comunidade vem sofrendo por falta de estrutura, com esgotos correndo pelas ruas e a necessidade de construção de uma praça. O presidente Ferrari explicou que são situações que não podem ser resolvidas pela EMURB, já que o esgoto não pode ser colocado direto na rede de drenagem e que não há como fazer a praça, já que primeiro tem que haver a estrutura local.

O vereador Jason Neto assumiu o compromisso em agendar uma reunião também com a Deso, para tentar conseguir a solução para o problema dos esgotos pelas ruas. Jason também tentará um encontro com o governador Belivaldo Chagas, para saber se o Governo dará prosseguimento ao Pró-Invest, já que existe um valor previsto para a obra de estrutura do Recanto da Paz.

O líder Etevaldo Teles, da região do Getimana, solicitou que seja feita uma recuperação da escadaria que existe na localidade, bem como o escoamento das fossas que escorrem pela Rua Santa Izabel. Sérgio Ferrari se prontificou a resolver essas situações. Na comunidade Vitória da Resistência, Carlos André Santos, solicitou um recapeamento pelas ruas do Santa Madalena. Ferrari destacou que não haverá como fazer o recapeamento, somente o tapa-buraco. Jason Neto fará um relatório da situação da comunidade para ser encaminhado ao prefeito Edvaldo Nogueira.