JUCESE REALIZA FÓRUM PARA INTEGRAR PREFEITURAS NO PORTAL

13/11/18 - 05:42:10

Com evento, Junta Comercial busca concluir a inclusão de todos os órgãos públicos sergipanos no projeto que simplifica a abertura de empresas no Estado

Com o objetivo de dar celeridade à inclusão de todos os órgãos públicos envolvidos no registro e licenciamento de empresas no Portal de Serviços Agiliza Sergipe – interface do projeto Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) – a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) promoveu nesta segunda-feira, 12, um Fórum de Integração de Prefeituras Municipais na Redesim/Agiliza Sergipe, reunindo vários municípios sergipanos na sede da autarquia.

Conduzido pelo presidente da Jucese, George da Trindade Gois, e pelo coordenador de Tecnologia da Informação da autarquia, Eduardo Garcez, o Fórum de Integração contou com a participação de representantes da Secretaria de Finanças e da Vigilância Sanitária das Prefeituras de Pirambu, Japoatã, Aquidabã, Japaratuba, Nossa Senhora Aparecida, Moita Bonita, Campo do Brito, Santo Amaro das Brotas, Malhador e Ilha das Flores – este último município, inclusive, com a participação do prefeito.

“Viemos hoje à Junta Comercial participar do Fórum de Integração da Redesim, onde já deixamos pré-agendado para o próximo dia 20 uma reunião entre os técnicos da Jucese e integrantes da Secretaria de Finanças e de Tributos que compõem a nossa Prefeitura para instalarmos de imediato o Agiliza Sergipe em nossa cidade. Com o portal, diminuiremos a burocracia para abertura de uma empresa e estreitaremos os laços entre o Governo Municipal e Estadual via a Junta Comercial”, afirmou o prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Beltrão.

O Município de Moita Bonita também aguarda com expectativa a entrada no Portal Agiliza Sergipe. “É de grande importância estar aqui hoje participando deste Fórum de Integração que visa integrar todas as Prefeituras à Redesim e facilitar a vida dos empresários na hora de abrir uma empresa”, afirma Rosinaldo Santana, chefe do Setor de Tributos.

INÚMEROS BENEFÍCIOS

Unificados de forma online, a Jucese – coordenadora da Redesim no Estado -, Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Estadual e 49 Prefeituras de Sergipe (Setor de Tributos e Vigilância Sanitária) já fazem parte do Portal Agiliza Sergipe, faltando somente a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e 26 Prefeituras Municipais.

“Além do trabalho de cuidar do registro de uma empresa na própria Junta Comercial, exercemos hoje um papel maior. Nós preocupamos com o funcionamento efetivo de uma empresa que só é possível com os devidos registros e licenças dos órgãos públicos, como Prefeitura, Sefaz, Bombeiros. Por isso, realizamos este Fórum de Integração para concluir a adesão de todas as Prefeituras ao Agiliza Sergipe”, explica o presidente da Jucese, George Trindade.

Criado para simplificar principalmente a abertura de empresas no Estado, o Portal Agiliza Sergipe proporciona inúmeros benefícios aos empresários, assim como às instituições integradas, uma vez que diminui uma série de trabalhos físicos; permitindo, por exemplo, que um negócio seja aberto em até dois dias úteis, conforme aponta pesquisa da Receita Federal, que inseriu Sergipe na quarta colocação do Ranking de Qualidade da Redesim.

“O Portal Agiliza Sergipe está em nosso Estado para melhorar o ambiente de negócios e fomentar nossa economia. Portanto, aquela Prefeitura Municipal que não participou do nosso Fórum de Integração hoje e deseja se integrar o mais rápido possível ao nosso projeto, é só entrar em contato conosco”, informa o presidente da Jucese.

Por Tatianne Melo

Foto assessoria