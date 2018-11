Mastologista Paula Saab emociona ao receber Título de Cidadania Sergipana

“Estou super honrada, super feliz em receber o Título de Cidadania Sergipana, estou aqui em Sergipe faz quatro anos; foi uma mudança radical de vida. Nós largamos toda a estrutura que tínhamos em São Paulo, com carreiras já consolidadas, por paixão, após uma viagem de férias que fizemos ao Estado”. A afirmação foi feita no final da manhã desta quarta-feira, 13 pela médica mastologista Paula Cristina Saab, ao receber a honraria no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). A propositura é da deputada Goretti reis (PSD), que no discurso destacou o amor e o comprometimento da homenageada pelo que faz ao cuidar de pacientes com câncer de mama.

A médica ressaltou que sempre gostou do mar e de estar perto dele, mas que nunca imaginou que após uma viagem em férias, tivesse tanta vontade de morar em Sergipe. “Aqui a praia pode ser de mar ou de rio e o povo pode ser um povo da gota, mas não de qualquer gota, é um povo da gota serena. Aqui a gente se apaixonou e conseguiu desenvolver um trabalho legal, numa área da minha especialidade médica e esse reconhecimento só me dá mais gás para que a gente possa fazer melhores coisas pelas mulheres sergipanas”, complementa agradecendo á deputada Goretti Reis pela honraria e ao povo sergipano pela acolhida.

“Sergipe hoje lhe abraça Dra Paula Saab, você faz jus a esse título, conquistou com o seu ideal, o seu espírito humano, a sua preocupação e dedicação às mulheres sergipanas, na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Eu poderia aqui falar horas sobre suas conquistas profissionais e acadêmicas e suas atuações em clínicas, hospitais e congressos. Tudo isso aprimora a sua técnica e engrandece no meio acadêmico, mas o que nos toca é a alma. O que nos faz ter alegria neste dia, são suas atividades sociais, seu engajamento no Grupo Mulheres de Peito e no Grupo Flores do Nosso Jardim, fundado por você”, enfatiza.

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (PMDB), disse se sentir feliz por a doutora Paula Saab ter pego um avião e vindo passar as férias em Sergipe. “Nós agradecemos por a senhora ter ficado aqui, fazendo da medicina um sacerdócio em ajudar o povo, nesse trabalho abnegado. Eu agradeço também à deputada Goretti Reis, autora da propositura que torna a doutora Paula Saab sergipana de fato e de direito”, destaca.

A solenidade foi prestigiada pelo presidente do DEM, Mendonça Prado, pelo representante da Academia Sergipana de Letras, Rivaldálvio da Silva, o diretor-presidente do Hospital Primavera, Wagner Oliveira, pelos deputados Luciano Bispo, Goretti Reis, Georgeo Passos e Garibaldi Mendonça, integrantes dos grupos Mulheres de Peito e Flores do Meu Jardim, além de familiares e amigos da médica mastologista.

Paula Cristina Saab é natural do estado de São Paulo, médica formada em mastologia e gestão em saúde pelo Hospital Sírio Libanês.

