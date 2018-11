POLICIAIS DO DRFV PRENDEM MAIS UMA VEZ, O “BOB ESPONJA”

O suspeito já havia sido preso em flagrante duas vezes

Policiais da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) efetuaram na tarde dessa segunda-feira, 12, a prisão de José Flávio De Góes Júnior, vulgo “Bob Esponja”, 35 anos. Ele é conhecido pelos órgãos policiais em razão da vasta atuação criminosa e foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 9ª Vara Criminal de Aracaju, atendendo a requerimento da DRFV.

Em um intervalo de aproximadamente dez dias entre os meses de outubro e novembro, “Bob Esponja” foi preso em flagrante duas vezes, sendo que em ambas ele foi encontrado em poder de automóveis furtados, mas foi solto nas audiências de custódia. A investigação dele foi coordenada pelos delegados Hildemar Rios e Maria Pureza Machado, que afirmaram que Flávio estava descumprindo uma determinação judicial.

“Conforme se apurou, o investigado vinha deliberadamente rompendo as tornozeleiras eletrônicas cujo uso é obrigatório pela Justiça, demonstrando assim que não se submete às determinações judiciais. Em razão de tais fatos, e ainda em decorrência da reiteração criminosa, foi requerida a decretação da prisão preventiva de José Flávio, sendo a medida deferida pelo juízo competente”, afirmou o delegado Hildemar Rios.

Além dos veículos apreendidos nas duas prisões em flagrante, nas últimas semanas também foi apreendido um Fiat Mobi cor branca, furtado de uma concessionária no Bairro Jardins, o qual foi encontrado com a placa de outro veículo de mesma marca, modelo e cor que José Flávio havia subtraído o CRLV e outros objetos. “Geralmente ele arrombava os carros para furtar o que tem dentro, mas por diversas vezes ele encontrou a chave reserva dentro e furtou o veículo também”, explicou o delegado.

O furto ocorrido no estacionamento de uma corretora de seguros no Conjunto Augusto Franco foi filmado e o vídeo teve alta repercussão nas redes sociais. Segundo o delegado Hildemar Rios, o objetivo principal dele no vídeo abaixo era furtar o documento do carro para clonar as placas e colocar em outro Mobi que ele havia furtado de uma loja no Bairro Jardins.

“É importante ressaltar que, além das investigações citadas, existem outros inquéritos policiais em andamento na DRFV para apurar as circunstâncias de furtos de carros praticados por Flávio, além de também existirem investigações em outras delegacias da capital e região metropolitana para apurar arrombamentos a veículos praticados por ele. O preso encontra-se custodiado em uma das unidades policiais da capital e deverá ser encaminhado ao sistema prisional nos próximos dias. Qualquer informação acerca de outros crimes praticados pelo investigado podem ser repassadas à DRFV através do Disk-Denúncia 181”, informou a delegada Maria Pureza Machado.

Fonte e foto SSP