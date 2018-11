PREFEITURA DE CARIRA EMITE NOTA SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

13/11/18 - 07:55:40

A Prefeitura de Carira informa que está tomando as medidas administrativas para apurar as razões da empresa locadora ter destinado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social um veículo Ônix, com supostas irregularidades, apreendido na última sexta-feira, 9, pela Polícia Civil. Segundo as investigações, o carro pertence a uma outra locadora, vítima de golpe de estelionatários.

O veículo Ônix estava à disposição da Secretaria através de um pregão presencial no qual concorreram 11 empresas, dentre elas a que venceu o lote destinado à Assistência Social. O documento constava a propriedade da Localiza, o que não chamou a atenção do Município, uma vez que a empresa vencedora poderia ter sublocado o veículo para a prestação do serviço em Carira.

O representante legal já foi notificado pela Prefeitura e deverá prestar esclarecimentos sobre o episódio. A depender do resultado do inquérito administrativo, o Município poderá adotar as medidas judiciais cabíveis contra a empresa.

PREFEITURA DE CARIRA

Assessoria de Comunicação