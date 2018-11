Prefeitura de Propriá faz três exonerações na Secretaria Municipal de Obras

13/11/18 - 09:47:37

Os funcionários comissionados, Armando, Edmilson, conhecido por Bob e Ivan foram informados de sua demissão na manhã desta terça-feira, 13/11. Eles eram lotados na Secretaria Municipal de Obras. Edmilson era lotado como Coordenador de Limpeza Urbana do Município.

A informação de que Prefeito Iokanaan Santana estaria trabalhando com a equipe técnica para exonerar, sumariamente, funcionários da esfera de comissionados e contratados não procede. O que se faz são ajustes, disse uma fonte da administração.

No caso das demissões ocorridas nesta terça a informação é de que elas não são isoladas e podem acontecer outras, contudo, a população pode ficar tranquila que não se pretende instalar o caos e sim ajustes que inclusive, no futuro, podem ser revistos. “O Prefeito Iokanaan não é perseguidor. Não existe nada no sentido de perseguição política, caso queiram atribuir as exonerações, ou perseguição de outras formas.”, reafirmou a fonte.

As exonerações devem ser publicadas ainda pela imprensa oficial do Município no site da Transparência Pública, Diário Oficial.

Por Adeval Marques

Com informações de fonte da Prefeitura de Propriá