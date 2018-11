Pronto Socorro do Huse registra 514 atendimentos durante fim de semana

Um dos principais objetivos dos profissionais que atuam no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) é garantir um atendimento de qualidade a um maior número de pacientes. Somente neste final de semana (9 a 11), foram registrados na unidade 514 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), distribuídos nos mais diversos setores do hospital, de acordo com a classificação de risco. Desse total, 90 continuaram internados ou em observação.

Atendimentos entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos foram alguns dos serviços mais procurados pela maioria da população. Os casos mais comuns são os acidentes motociclísticos que continuam liderando as estatísticas do hospital e que neste final de semana somaram 37 atendimentos, vítimas de arma branca e arma de fogo totalizaram 14 atendimentos. Apenas uma vítima de acidente automobilístico foi registrado.

Na Área Azul adulto do hospital, mais uma vez um aumento significativo no número de atendimentos, 215 pessoas foram registradas com sintomas de baixa complexidade. As salas de sutura e a ortopedia do Pronto Socorro também ficaram muito movimentadas durante o feriado, 189 atendimentos registrados.

De acordo com a gerente da Verde Clínica, Débora Feitosa, esse foi um final de semana dentro da normalidade e com destaque para os corredores do trauma vazios. “Continuamos com o nosso atendimento dentro da normalidade e o bom é que mantemos corredores importantes vazios. Isso mostra resolutividade dos casos e compromisso das equipes”, destacou.

Já o Hospital Pediátrico Dr. José Machado de Souza, localizado no Huse, registrou 51 atendimentos aos pequenos pacientes. Desse total, 11 precisaram continuar em observação. Outras especialidades também tiveram seus plantões movimentados, como é o caso do oftalmo e otorrino que somaram 33 atendimentos. Os ambulatórios de oncologia e radioterapia somaram 9 atendimentos.