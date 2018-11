TICKET ALIMENTAÇÃO DA ENGETIS SERÁ PAGO NO PRÓXIMO DIA 20

13/11/18 - 14:18:47

Um funcionário da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) que pediu para não ter seu nome revelado, informou na manhã desta terça-feira (13) que os trabalhadores ainda não receberam os valores do ticket alimentação referente ao mês de outubro e pediu que fosse feito a cobrança do repasse.

A assessoria da Emgetis confirmou que há um atraso no pagamento do ticket alimentação da empresa e informou que será pago no próximo dia 20.