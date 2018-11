Vencedores do Projeto Jovem Senador ocupam Tribuna da Câmara

13/11/18 - 14:17:14

por Leilane Coelho

Na manhã desta terça-feira, 13, durante a 94º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) os três vencedores do Projeto Jovem Senador 2018 ocuparam a Tribuna da Casa para falar sobre o tema “A constituição cidadã 30 anos depois”. O projeto que é voltado para alunos da rede pública de ensino de todo Estado com idade até 19 anos tem o objetivo de aproximar a juventude do Poder legislativo. Os alunos selecionados foram: Em primeiro lugar Wagner dos Santos Almeira, do Colégio Estadual Tobias Barreto; em segundo lugar Ederruan Félix Santos do Colégio Estadual Marcolino Cruz; e em terceiro lugar Luiz Fabiano Nascimento dos santos, do Colégio Estadual Eduardo Silveira.

O aluno Wagner dos Santos, 1º colocador, falou da experiência de estar na Câmara e falou sobre a mudança que o Projeto Jovem Senador causou na sua vida. “Venho aqui para dizer o quão gratificante é estar aqui e dizer que participar do Jovem Senador foi uma experiência única e que modificou minha vida. Também quero afirmar aqui que são indubitáveis os avanços obtidos pela nossa Constituição de 88, além disso, ela serve de alicerce para conquista futuras. Hoje também foi me dada a lição de mostrar que a escola pública tem sim potencial de ir além. O que eu tenho nas mãos hoje é fruto de diversas lutas sociais, por isso que eu peço que os senhores protejam nossa constituição”.

Sobre o papel que a Constituição de 88 causou na vida dos milhares de brasileiros a época em que foi criada, o 2º lugar no projeto, o aluno Ederruan Féliz Santos do Colégio Estadual Marcolino Cruz, do município de Macambira ocupou a Tribuna. “Eu venho de uma cidade muito pequena, onde muitos cidadãos nem sabem que são cidadãos. Eu vejo muitas pessoas desrespeitando umas as outras sem saber que na constituição prega-se a igualdade de todos. E é por isso que eu luto por todos para que todos estejam participando e formando um só”.

O estudante Luiz Fabiano Nascimento, 3º colocado, do Colégio Estadual Eduardo Silveira, afirmou que a Carta dá o direito a todos de serem cidadãos. “Esta carta que rege o nosso país nos da o direito de sermos cidadãos, de lutarmos pelos nossos direitos, de participar de tudo que rege nosso país. O jovem senador me deixou mais consciente sobre o que é ser cidadão e a importância de conhecermos a constituição”.

Em aparte, o vereador Elber Batalha (PSB) parabenizou a Escola do Legislativo e os professores que foram essenciais na construção desses jovens. “Quero parabenizar esses jovens que se expressaram brilhantemente aqui. Aproveito também para falar que que vocês abordaram de forma muito correta e muito feliz a constituição e pelo apanhado geral vocês estão de parabéns”.

O vereador Iran Barbosa (PT) também aproveitou a oportunidade para parabenizar os jovens, os familiares e aos colegas de profissão que ajudam na construção. “Fico muito feliz em ver a desenvoltura dos três alunos da rede pública, fico muito feliz em ver a forma carinhosa e respeitosa que eles se dirigiam aos professores. Falo isso porque infelizmente vivemos um momento que os alunos são incentivados a ver o professor como rival, ver como algo para buscar erros e equívocos e se continuarmos com esta visão não seremos bem sucedidos em construir uma nação diferente”.

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) também parabenizou os alunos e professores pela participação deles neste projeto. “É lindo demais esse projeto. Eu fui aluna de direito e professora de direito e quando eu era acadêmica estudava a constituição me apaixonava porque eu achava lindo, mas havia um dilema porque não conseguia ver aquilo na realidade e isso não me impedia de pregar a constituição seja como defensora ou como radialista. Mas, mesmo assim entendi que era preciso continuar lutando para que se tornasse uma realidade diária na vida da população. São os senhores que certamente farão esta constituição tornar-se aquilo que desejamos: uma realidade”.

Américo de Deus (Rede) também parabenizou os jovens. “Quero destacar que é de suma importância os que estes jovens abordaram aqui. é essencial darmos voz a estas pessoas que nos representarão um dia e tenho certeza que mudarão o futuro deste país”.

Lucas Aribé (PSB) disse que apesar dos problemas nunca deixou de acreditar no país. “Muitos fogem do que é defendido na constituição e as pessoas de bem como vocês podem transformar a sociedade. E eu tenho certeza que nosso país tem jeito e eu nunca perdi a esperança, nunca deixei de acreditar no nosso país e acredito que podemos nos unir para avançar cada vez mais”.

O vereador Isac Silveira (PCdoB) lembrou que um dos ministros escolhidos para o próximo governo, o economista Paulo Guedes, demonstra ideias de mudar a constituição. “A intenção de Paulo guedes era mudar a constituição, mudar os direitos conquistados para uma forma ruim e pessoas como vocês nos provam que devemos continuar lutando para que a nossa constituição perdure e que se for modificada que seja para melhor”.

todos os direitos conquistados já estão sendo possivelmente retirados ou modificados e pessoas como vocês nos prova que a constituição é primordial para a melhora de um Brasil e vocês estão lutando por isso.

Foto César de Oliveira