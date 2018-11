BPRV INICIA OPERAÇÃO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NAS RODOVIAS DE SERGIPE

O objetivo é manter um trânsito seguro nas rodovias sergipanas

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) inicia a Operação Proclamação da República. A ação tem início nesta quinta-feira, 15, e prossegue até o próximo domingo, 18. Nos quatro dias de operação serão intensificadas as abordagens nos postos de fiscalização e por meio de blitze ao longo das rodovias que cortam o estado.

Durante a operação, serão intensificados as fiscalizações com o teste do bafômetro, para evitar a combinação do álcool e a direção, evitando que condutores imprudentes coloquem vidas em risco. Também serão ampliados o monitoramento das rodovias no tocante a animais soltos nas pistas, por meio do caminhão boiadeiro.

Devido ao aumento no fluxo de veículos nas rodovias estaduais, os patrulheiros irão desenvolver atividades de prevenção e repressão aos condutores que desrespeitarem as normas vigentes de segurança no trânsito. Com isso, a operação pretende evitar acidentes e aumentar a segurança nas rodovias estaduais.

Recomendações

O BPRv recomenda que os condutores tomem medidas de precaução antes mesmo de pegarem a estrada. A unidade recomenda que sejam feitas vistorias nos veículos, utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes, assim como motociclistas façam a utilização do capacete. O limite de velocidade de cada via também deve ser respeitado, bem com ultrapassagens só devem ser realizadas em locais permitidos e em situações seguras.

