CONSUMIDORES DEVEM FICAR ATENTOS DURANTE A BLAK FRIDAY

14/11/18 - 13:42:03

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), orienta os consumidores sobre cuidados a serem adotados durante a Black Friday. A ocasião é oportuna para economizar, porém é necessário estar atento a possibilidades de fraudes e procurar os órgãos de proteção caso alguma irregularidade seja detectada.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, reforça o compromisso do órgão não só mediante a fiscalização dos estabelecimentos comercias, mas, também, para a promoção do consumo consciente. ” Elencamos algumas dicas para auxiliar os consumidores durante os dias da Black Friday, como forma de empoderamento dos cidadãos quanto a busca pela garantia dos seus direitos. Por isso, é importante realizar pesquisas antecipadas e sempre que constatar irregularidades ou quando houver dúvidas entrar em contato com o órgão através do SAC 151″, indicou o coordenador.

As ações desenvolvidas pelo Procon Aracaju, não somente para o período promocional, envolvem desde pesquisa comparativa de preços, como fiscalizações periódicas aos estabelecimentos dos mais variados segmentos do mercado e atendimento aos chamados da população. “Concedemos especial atenção aos chamados dos cidadãos que nos procuram para registrar denúncias. Os consumidores são importantes parceiros no processo de garantia do cumprimento da legislação consumerista”, reforçou Igor Lopes.

Dicas

Verifique os preços cobrados antes do dia marcado para a “Black Friday”, acessando os sites eletrônicos das empresas ou visitando as lojas físicas que participarão do evento. Caso queira adquirir um produto pela internet, avalie o preço total do produto, incluindo o preço referente ao frete e o prazo para realização da entrega. Nos casos de compras realizadas por meio eletrônico (internet, caixa postal ou telefone), se receber o produto danificado, o consumidor tem sete dias para trocá-lo ou cancelar a compra, situação em que o consumidor tem o direito de receber o valor integral que pagou. Guarde todos os registros de sua compra, como e-mails de confirmação, códigos de localização e de realização da compra. De preferência, utilize como meio de pagamento o cartão de crédito, pois caso haja algum problema é mais fácil de fazer o estorno. Muito cuidado com sites falsos. Eles são praticamente idênticos aos originais. Suspeite de ofertas muito tentadoras. Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa e confira se o preço praticado condiz com aquele que está sendo anunciado. Se o lojista fizer promoção enganosa, o consumidor deve denunciar ao Procon para que medidas sejam tomadas e o direito do consumidor seja garantido. Fique atento à reputação do vendedor. Verifique depoimentos, reclamações e as avaliações da empresa. Os sites “Reclame Aqui” e “Consumidor.gov.br” são boas fontes para essas informações.

151

O Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) do Procon Aracaju funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As denúncias realizadas por meio deste canal geram uma ficha de triagem que pode resultar na fiscalização do estabelecimento indicado.

“É importante registrar o fato, no local. Fotografias, folhetos com propagandas do produto ou serviço e especialmente a nota fiscal, são elementos que podem contribuir com um processo administrativo, que possa vir a ser instaurado”, alertou o coordenador do Procon Aracaju.

Foto: Maria Vicari