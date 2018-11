DESATIVADO PONTO DE MANIPULAÇÃO DE COCAÍNA EM ARACAJU

14/11/18 - 14:00:42

A ação contou com informações recebidas através do Disque Denúncia

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) desativaram na manhã desta quarta-feira (14) um ponto de manipulação de cocaína situado em uma residência no Bairro Aeroporto, em Aracaju, após informações recebidas através do Disque Denúncia da Polícia Civil, 181.

Segundo informações passadas pelo diretor do Denarc, o delegado Osvaldo Resende, no local foram encontrados três tabletes e três sacolas contendo cerca de 5,5kg de cocaína e um tablete pesando cerca de 0,5kg de maconha.

“Também foram encontrados e apreendidos alguns produtos e materiais utilizados no processo de prensagem, manipulação e pesagem da cocaína, como prensa hidráulica, macacos hidráulicos, acetonas, balança digital, máquina de embalar a vácuo, entre outros. No momento da abordagem, não havia ninguém no local. As investigações prosseguem. A Polícia Civil agradece à colaboração da população e qualquer informação nova sobre o assunto deve ser repassada para o Disque Denúncia 181”, informou o delegado Osvaldo Resende.

Informações e foto assessoria