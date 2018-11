Governador entrega reforma de escola em Arauá e anuncia gestão democrática na rede

Definida como prioridade na gestão do governador Belivaldo Chagas, a rede estadual de ensino de Sergipe recebe ações diretas do gestor desde a última semana de outubro, quando foi aprovada emenda impositiva de R$ 69 milhões para área. Nesta terça-feira, dia 13, o governador esteve em Arauá para entregar reforma e ampliação do Colégio Estadual Manuel Bomfim, beneficiando 667 alunos e 47 servidores, entre professores e administrativos. Na ocasião, ele anunciou a implantação da gestão democrática na rede estadual de ensino.

“Coloquei a educação como prioridade do meu governo e não fiz isso antes, em época de campanha, porque o povo já está desacreditado em papo de político. Mas não vou poder fazer isso sozinho. Vou precisar da ajuda de todos: professores, alunos, pais, da comunidade. Vamos começar pela educação, porque se a gente avança na educação a gente melhora o todo, o conhecimento é muito valioso e reflete em todas as áreas. Veja que minha primeira ação depois das eleições foi justamente conseguir recursos para educação. Foi com essa bandeira que desembarquei em Brasília. Sou a favor da gestão democrática e vou colocá-la em prática. É preciso estudar a escola, estudo de caso, escola por escola, ver o que temos de excesso e falta de servidores nas nossas escolas, fazer o levantamento. É assim que se faz educação: com compromisso, não apenas inaugurando escola”, disse referindo-se ao modelo de gestão que propõe a participação da comunidade escolar (professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais funcionários) em todas as decisões da escola.

Sobre a reforma, orçada em R$1.850.000,00, o governador pontuou o papel da gestão na recuperação das estruturas escolares e ressaltou o apoio da comunidade escolar na conservação do patrimônio público. “Arauá merece, a população merece, mas é preciso que todos nós façamos a nossa parte. Aqui tem um grêmio organizado para reclamar do secretário, para reclamar do governador, do diretor. Está faltando professor? Reclame! Porque eu sei que está faltando professor e a gente está trabalhando para colocá-lo no seu devido lugar. Sei que não é fácil. Por isso, faço aqui essa observação: é preciso que todos pensem da mesma forma. As responsabilidades do diretor da regional, do diretor da escola, da equipe diretiva são grandes para que tenhamos sucesso! Não dá mais para ficar escondendo professor em equipe técnica sem que ele vá para sala de aula”, declarou.

Fabiana Silva tem dois filhos matriculados no Manuel Bomfim e afirmou que as crianças ficaram muito felizes com a reforma. “Quando eles viram a reforma, disseram que estavam na escola dos sonhos. E eu também gostei bastante das melhorias feitas. A escola quando está velha, traz um pouco de desânimo para as crianças, pais e até para os próprios professores. E com ela melhorada, o desempenho das crianças melhora também. Ficou um lugar bonito e alegre para as crianças”.

O estudante do 3º ano, Victor Luan da Conceição, também aprovou a reforma da unidade. “Ficou mais bonita. O espaço está melhor, mais organizado e agradável para estudar. É um incentivo a mais para vir para escola. Estou muito feliz”, disse o menino.

Aluno do 3º ano, Antônio Nascimento, concordou com o colega. “Gostamos muito da reforma, porque ampliou o espaço, além de terem realizado muitas melhorias que estávamos precisando. Vamos estudar com mais gosto”, disse o jovem que estuda na escola desde os seis anos de idade.

Reforma e ampliação

Edificado em um terreno de quase 7.000m² na sede do município de Arauá, o “Manuel Bomfim” oferta Educação de nível fundamental e médio. As obras do governo de Sergipe foram executadas por intermédio da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), estatal ligada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra).

O projeto de requalificação da infraestrutura física do prédio escolar do Colégio Manuel Bomfim contemplou a execução de novas instalações elétricas e hidrossanitárias, de cabeamento estruturado e SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) e instalação preventiva de combate a incêndio. Todas as 13 salas de aula da escola receberam forro em PVC e novo revestimento cerâmico, que foram instalados, também, nos banheiros e áreas de circulação. Toda cobertura da unidade escolar foi revisada, o madeiramento foi envernizado e imunizado e novas esquadrias em alumínio tipo basculante com grades para proteção foram instaladas.

Para o secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Subrinho, os investimentos tornaram a escola um ambiente muito mais atrativo e digno ao desenvolvimento do projeto pedagógico da unidade.

“Tivemos a construção de áreas novas, como os quiosques que deram um aspecto muito agradável à escola. Felizmente, o ambiente é estruturalmente muito agradável, é uma escola ampla. Todos os ambientes serão equipados com instalações para refrigeração e os ares condicionados serão instalados em breve. A escola tem condições estruturais muito boas, ela tem tido o desempenho bom, melhorou muito o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], então esperamos que esta reforma motive bastante a nossa comunidade para continuar com essa melhoria”.

PSS

“Esta semana, eu determinei que a Secretaria de Estado da Educação fosse buscar professores que estão fora de sala de aula para que a gente os coloque lá de volta, para que não fique aluno reclamando. A parte da inauguração é importante, tê-la como uma escola atrativa é importante, mas é preciso também cuidar de educação continuada, dos professores, dar as condições que eu sei que todos precisam”, discursou o chefe do Executivo estadual.

Na última segunda-feira (12), o governo do Estado o governo enviou à Assembleia Legislativa (Alese) um projeto de lei que altera dispositivos na Lei de Contratação Temporária de Servidores (Lei Estadual nº 6.691, de setembro de 2009). A Lei Estadual Nº 6.691, de 23 de setembro de 2009 dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta. O objetivo é aumentar o quantitativo de profissionais atuantes da Educação em Sergipe, reduzindo a falta de professores em sala de aula.

“Estou sendo transparente. Não vou compactuar com nada, absolutamente nada que venha a trazer prejuízo para a educação. Vou ter uma nova modalidade de ouvidoria pública no estado de Sergipe, não quero mais ouvidoria por Secretaria. Terei uma ouvidoria única para que a comunidade saiba como se corresponder, ir lá e reclamar. E estarei acompanhando, mês a mês, as reclamações da população no que diz respeito à educação, à saúde, à segurança”, completou Belivaldo.

Patrono e homenagem

Durante a solenidade, o professor Valdinei Ferreira falou do patrono da escola, Manuel Bomfim, e destacou sua luta em defesa do valor da miscigenação do povo brasileiro em uma época que muitos tinham a percepção de que o Brasil não ia para frente justamente por conta da sua mistura. “Manuel Bomfim foi um grande estudioso do processo de educação no nosso país, defendia que era preciso conhecer o Brasil, que na época era ainda muito desconhecido. Foi um grande homem, pesquisador, cientista e educador. Quando a gente pesquisa a história da nossa educação, percebe que Sergipe tinha uma grande elite letrada que se espalhou e levou o nome do estado para resto do País. Trazer à tona a história dos nossos patronos é de suma importância para entendermos a história e para a preservação da memória e do de patrimônio de Sergipe. Para finalizar, como disse Manuel Bomfim, “Não pode haver progresso, nem grandeza para o povo se a maioria permanece anulada na ignorância e no alfabetismo”. E o senhor, governador, aqui está contribuindo para que a gente realmente consiga dar um fim ao analfabetismo e dê rumo e novos horizontes a essas crianças e jovens que passarão por esta escola”.

O momento foi de homenagens também ao professor, falecido recentemente, Lourival Alves da Silva, o qual dá nome à biblioteca da unidade. Belivaldo entregou um buquê de flores à mãe do professor, Maria de Lourdes, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na comunidade escolar de Arauá.

“Esse dia foi muito esperado por toda a comunidade de Arauá. Quero destacar nosso colega professor Lourival que participou da nossa luta incansável pela educação no município. Hoje é um dia histórico para o município, para todos nós que sonhamos, lutamos e acreditamos nessa reforma para que o Manuel Bomfim continue sendo referência em nossa cidade. Agradeço ao governador que priorizou a educação em sua gestão”, declarou o diretor da unidade, professor Ramon Vieira Dantas.

Quadra de esportes

Uma solicitação dos estudantes e do diretor Ramon Vieira foi a construção da quadra esportiva da unidade. Sobre esse pedido, Belivaldo garantiu que será feito o projeto e que voltará no segundo semestre de 2019 para autorizar a obra.

“Quero construir essa quadra, vamos chegar lá, mas preciso primeiro organizar a casa e buscar recursos para isso”, informou o governador.

Outros investimentos em Arauá

O prefeito do município, Ranulfo Santos, agradeceu ao governador pela reforma do Colégio e lembrou que Arauá também recebe obras de pavimentação granítica do governo do Estado. A Pavimentação granítica em Arauá corresponde a quase 2km, 15% da obra já foi executada.

“O governador tomou essa posição de reformar nossa escola, o que foi bastante louvável para os alunos do município e para o município em si. Uma casa nova chama bastante atenção para que as pessoas se interessem pelos estudos e saiam das drogas e da ociosidade. Nós também realizamos um convênio junto ao governo do Estado para pavimentação de algumas ruas do município. No Povoado Progresso, o governo do Estado está realizando a pavimentação granítica, que é uma obra que a população vinha almejando há mais de dez anos. O pessoal está muito feliz. A pavimentação naquela comunidade não só vai trazer melhorias, como também qualidade de vida aos moradores. São mais de 2 mil habitantes, que abrange três comunidades”, relatou o prefeito.

Foto Jorge Henrique