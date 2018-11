Governo de Sergipe inicia curso continuado de aperfeiçoamento para vigilantes escolares

Atendendo a uma reivindicação histórica da categoria de vigilantes da rede estadual de ensino, o governo de Sergipe, por intermédio das secretarias de Estado do Planejamento e da Educação, inicia nesta segunda-feira, 19, o Curso de Aperfeiçoamento para Vigilantes Escolares. A meta é aperfeiçoar os mais de 1.200 profissionais da vigilância em temas como comunicação oral e escrita, primeiros socorros, combate a incêndio, iniciação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, relações interpessoais, legislação escolar e legislação profissional, voltados para a categoria.

O primeiro módulo será ofertado aos vigilantes servidores da rede estadual lotados na Diretoria Regional de Educação 8 (Grande Aracaju) e na Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), com o tema “Comunicação e Expressão Oral e Escrita, proferido pelo técnico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Vinícius Farias Santos. O encontro será realizado no Hotel Del Cantos, em Aracaju, com dez turmas em períodos e horários distintos, cada uma delas compota de 50 vigilantes.

“É uma dívida história que estamos contemplando. Além de se qualificarem com facilitadores e temas do mais alto gabarito, ao final do curso aqueles profissionais que ainda não deram entrada também poderão entrar com o pedido de Progressão por Titulação, de acordo com a legislação da categoria”, informou José Ferreira, diretor do Núcleo de Segurança Escolar.

Inscrição

Os vigilantes da Diretoria Regional de Educação 8 (Grande Aracaju) e da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) que ainda não se inscreveram deverão acessar o site da Escola de Governo e entrar com o CPF no login e uma senha, que pode ser de 1 a 6. Ao acessar o link, o vigilante poderá escolher a turma do primeiro módulo dentre as dez disponíveis, a depender do período de início e término do curso e dos horários.

As turmas oferecidas poderão contemplar os períodos de 19 a 23 de novembro, de 26 a 30 de novembro e de 3 a 7 de dezembro, sempre no horário das 8h às 12h ou das 14h às 18h.

“É uma conquista da categoria, que vem pleiteando a formação para que se possa atender melhor à comunidade escolar. Tivemos uma reunião com o secretário de Educação, professor Josué Modesto, que, de imediato, contemplou o processo para iniciar o curso”, afirmou João Lira, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Setor Público do Estado de Sergipe (Sindvipse).

A confirmação da inscrição poderá ser feita pelo vigilante também no site oficial da Escola do Governo ou através da própria direção da escola em que o servidor está lotado.

Metodologia

O Curso de Aperfeiçoamento para Vigilantes Escolares também será levado para as demais diretorias regionais, contemplando todos os profissionais da vigilância escolar da rede estadual de ensino.

Só terá direito à certificação completa do curso de 180 horas o vigilante que participar de todos os oito módulos da capacitação.

O primeiro módulo contemplará “Comunicação e Expressão Oral e Escrita”. Os próximos módulos serão mais práticos e contará com o apoio do Corpo de Bombeiros de Sergipe, Academia de Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública. São eles: Relação Interpessoal e Resoluções de Conflitos; Ética Profissional; Segurança no Trabalho; Técnicas de Vigilância; Fundamentos das Técnicas de Segurança; Noções de Legislação e Estatuto da Criança e do Adolescente; Noções Básicas de Defesa Pessoal, Combate a Incêndio e Primeiros Socorros.

ASN