Hemose fecha no feriado da Proclamação da República e reabre na sexta

14/11/18 - 06:42:12

Em virtude do feriado nacional da Proclamação da República, nesta quinta-feira, 15, o serviço de doação de sangue e o atendimento ambulatorial do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) não funcionam. Para assegurar a manutenção dos estoques de concentrado plaquetas, na sexta-feira, 16, a unidade retorna os serviços no horário regular das 7h30 às 17h.

De acordo com a gerente de Coleta, enfermeira Florita Aquino, a reabertura da unidade visa atender usuários e os grupos de doadores fidelizados. “Os feriados no meio da semana acabam interferindo na nossa coleta diária, por isso retornamos na sexta-feira, para atender normalmente em nosso horário de rotina”, destacou a enfermeira.

Para garantir a renovação dos estoques de todos os grupos sanguíneos A, O, B e Ab, positivo e negativo, a gerência de Captação utiliza como estratégia o agendamento de grupos. “A equipe do setor busca inserir campanhas de parceiros que realizam ações regulares junto à unidade, justamente para ampliar as doações e garantir a restauração desses estoques”, ressaltou Aquino.

Vale lembrar que para doar é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional: carteira de identidade, habilitação, título de eleitor e carteira de trabalho.

Na noite anterior é preciso uma preparação como, dormir pelo menos seis horas, não ingerir bebidas alcoólicas durante 12 horas e não fumar. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.