Luciano Bispo: “a decisão do TSE nos surpreendeu”

14/11/18 - 12:14:13

O deputado estadual e presidente da Alese, Luciano Bispo, usou as redes sociais para falar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou nesta terça-feira (13) o registro de sua candidatura.

Luciano Bispo diz que se surpreendeu e nega que tenha cometido alguma ilegalidade, afirmando que a própria justiça reconheceu que não houve enriquecimento ilícito.

Veja o que escreveu nas redes sociais Luciano Bispo:

A decisão de ontem, do TSE, nos surpreendeu pela convicção que temos de que nada fizemos de errado, num processo administrativo que já havia sido arguido em 2014, e que vencemos! Acreditávamos que iríamos ganhar ontem. Respeitamos a decisão do TSE, mas já estamos atuando para dentro do devido processo legal, mostrarmos mais uma vez que não cometemos nenhuma ilegalidade. A própria justiça já decidiu que não houve enriquecimento ilícito de minha parte. Vamos seguir com fé em Deus e na justiça dos homens e mulheres do meu País!