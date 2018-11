MARIA MENDONÇA SE DIZ SURPRESA COM PRISÕES EM ITABAIANA

14/11/18 - 13:08:04

No grande expediente na manhã desta quarta-feira, 14, a deputada Maria Mendonça (PSDB), fez o uso da tribuna e demonstrou preocupação com o fechamento do matadouro do município de Itabaiana. A parlamentar alertou para os prejuízos com a paralização, principalmente para as famílias que sobrevivem do espaço.

“Fomos tomados de surpresa com relação as prisões que ocorreram em nossa cidade. Desde então, essa situação tem se encaminhado de forma equivocada. O matadouro agrega famílias que trabalham direta ou indiretamente, e elas estão desesperadas. Quero fazer um apelo a justiça, que tome uma providência, se o matadouro está fechado, tenha algum motivo técnico que não possa funcionar. Por que fechar? Não sei a ideia de quem foi, mais foi infeliz. por que está prejudicando muitas famílias, são os marchantes e outros profissionais”, alertou Maria Mendonça.

Para a parlamentar, é preciso apelar para que os trabalhadores voltem ao trabalho. “Que a justiça apure e que o prefeito do município mostre sua inocência e que volte para terminar sua gestão. Mais não é justo esses pais de família desesperados, sofrendo, gritando por justiça e buscando o direito de trabalhar e sendo impedido. Esperamos que essa questão seja imediatamente resolvida”, finalizou a deputada.

Por Paulo Renan

Foto: Jadilson Simões