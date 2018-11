MOVIMENTO NÃO PAGO REALIZA ATO CONTRA AUMENTO DA TARIFA

14/11/18 - 05:32:20

Acontecerá nesta quarta-feira (14/11) às 16h, uma Assembleia para discutir a proposta da SETRANSP, de aumento da tarifa do transporte coletivo urbano de Aracaju para R$ 4,44. Um momento importante de discussão para todos/a que não querem o aumento da tarifa e desejam uma discussão pública e transparente do poder público municipal.

Na mesma oportunidade haverá uma mobilização às 17:30, com o intuito de expor para população os motivos pelos quais reivindicamos que a Prefeitura Municipal não aumente a tarifa e mostrar a necessidade de audiências públicas, e a necessidade de um estudo mais profundo e transparente, como uma auditoria externa e popular do cálculo tarifário do Transporte Público de Aracaju

Um assunto tão sério que afeta centenas de milhares de sergipanos não pode ser tocado às pressas, como se fosse uma negociata entre o prefeito e os empresários, sem a participação do principal interessado, a população usuária do serviço, que diariamente sofre com o sistema coletivo de Transporte público de toda Grande Aracaju.

14/11 às 16h, na UFS (praça da Democracia):

Assembleia Contra o aumento da tarifa de ônibus.

14/11 às 17h30, no Terminal de Integração da UFS (São Cristóvão):

Mobilização contra o aumento da tarifa de ônibus

Fonte e foto assessoria