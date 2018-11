PRF INICIA OPERAÇÃO NAS RODOVIAS QUE CORTAM SERGIPE

14/11/18 - 10:03:21

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada desta quarta-feira (14), a ‘Operação Proclamação da República 2018’ intensificando ações de fiscalização e educativas nas rodovias federais em todo o país. A operação ocorrerá nos próximos cinco dias, terminará à meia-noite de domingo (18) e contará com a utilização de etilômetros passivos.

Estima-se que nos cinco dias de operação, mais de 1,5 mil veículos sejam fiscalizados nas cinco Unidades Operacionais da PRF em Sergipe e nas abordagens de patrulhamento ostensivo. O objetivo é coibir condutas criminosas e de imprudência no trânsito, que possam causar acidentes ou agravar lesões como as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, a falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças) e a embriaguez ao volante.

Etilômetros passivos – Pela primeira vez em Sergipe, a PRF utilizará etilômetros passivos em seus procedimentos de fiscalização. O equipamento não necessita de contato direto com o usuário, agilizando o procedimento e reduzindo custos com a utilização de bocais. O novo aparelho identifica no ar a presença de álcool, a uma distância de 20 a 30 centímetros. Os etilômetros passivos foram adquiridos através de parceria entre a PRF e o Ministério Público do Trabalho (MPT-SE).

Fonte: PRF/SE