Semana Nacional de Conciliação em Sergipe totalizou R$ 2,8 milhões em acordos

A Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu de 05 a 09 de novembro, atendeu em Sergipe 6.735 pessoas, totalizando R$ 2.850.221,95 em valores acordados. Foram realizadas 2.452 audiências na capital e interior. Com o tema ‘Conciliar: a decisão é nossa’, o objetivo foi promover um ambiente de diálogo construtivo e estimular os métodos consensuais como forma efetiva de acesso à Justiça.

“A semana Nacional de Conciliação, movimento estimulado pelo CNJ em nível nacional, tem como finalidade precípua chamar atenção para a importância do diálogo na construção de consensos. Tivemos uma semana muito produtiva, inclusive com pautas específicas para as execuções fiscais, onde contamos com a participação de procuradores municipais e estaduais e respectivas assessorias, e foi possível, dentro das limitações legais existentes, fomentarmos a cultura do consenso também nessa área, com a possibilidade de futuras parcerias no âmbito pré-processual. Quanto aos resultados gerais, representam o esforço dos Cejusc’s e demais unidades jurisdicionais para o alcance do efetivo acesso à justiça”, explicou a Chefe de Divisão Operacional e de Administração do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Carla Maria Franco Vitale.

No Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), no Fórum Gumersindo Bessa, aconteceu um mutirão de conciliação do Banco do Nordeste e também um mutirão de execução fiscal.

Mesmo após o término da Semana Nacional, qualquer pessoa que tenha um processo e se interesse em resolver o litígio através da conciliação pode clicar aqui e preencher o formulário solicitando uma audiência de conciliação.

Fonte e foto assessoria