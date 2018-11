UM GOVERNO E OUTRA CARA

14/11/18 - 00:07:07

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Até o momento não se sabe nomes de escolhidos para cargos no Governo Belivaldo Chagas (PSD). Apenas o secretário da Fazenda, Ademário Alves de Jesus, está escalado. O restante ainda transita no pensamento do governador, que junta pedras para montar um intrincado quebra-cabeça, que é exatamente formar a melhor equipe para administrar o Estado.

Muita gente com tudo no ponto sobre “quem vai ocupar pasta ou órgão no atual Governo”. E esse medo faz sentido, porque um dos principais objetivos de Belivaldo Chagas é mudar para valer o sistema de indicações, sem que siga a orientação que se instala em um projeto administrativo avançado.

Qualquer que seja o indicado, não será apenas por amizade ou apadrinhamento daquele que indicou, mas tem que preencher as exigências técnicas, políticas e ter coerência com o programa de Governo. Não tem que ser apenas aliado, acima de tudo tem que ser competente, capaz e atuar em conjunto para execução de um trabalho que mostre uma nova tendência administrativa.

O líder que estiver imaginando que vai indicar auxiliares do governador só porque é seu amigo ou familiar, é aconselhável não fazê-lo.

Ninguém será nomeado para servir a grupos ou chefes políticos, mas para atuar junto a uma equipe absolutamente comprometida com a “regua e compasso” que traçarão um perfil novo, avançado, moderno e absolutamente vinculado a uma nova estrutura administrativa, que vai se ligar diretamente à sociedade sempre carente da presença do Governo em suas vidas.

Belivaldo quer os aliados ao seu lado, ajudando-o a por o Estado nos trilhos e oferecendo sugestões que levem o Governo ao povo. Não parece disposto a manter vícios de muitos que há anos se serviram do Poder, para manter força permanente no continuísmo político que põe em dúvida eterna as obrigações e boas intenções de um Estado, para que ganhe a credibilidade da população por servi-la em suas necessidades básicas, a partir da Educação, Saúde e Segurança.

REUNIÃO NA SEXTA-FEIRA

O governador Belivaldo Chagas vai se reunir com equipe nesta sexta-feira, para definir o fechamento de contas principalmente da Saúde e Educação.

Vem tendo muito trabalho, mas deixará o Governo em ordem.

ATÉ FINAL DESTE MÊS

Setores do Governo informam que até o final do mês a Reforma administrativa vai ser enviada à Assembleia Legislativa para apreciação e votação.

Quanto à nova equipe, Belivaldo Chagas não fala nada.

LUCIANO SEQUER IMAGINAVA

Antes da divulgação da sentença que cassou o mandato de Luciano Bispo, ele estava bem tranquilo e conversava descontraído em solenidade na Assembleia.

Tanto que a divulgação provocou muita surpresa.

NOME DE UM DEPUTADO

O delegado Antônio Carvalho, da PF, insinuou que um deputado estadual poderia estar envolvido numa operação realizada sobre favorecimentos em licitações na Secult.

Circulou nos grupos as iniciais do possível envolvido: RV.

NÃO FOI REELEITO

A insinuação foi feita ao repórter Narciso Machado, durante entrevista, e divulgada no site do seu programa. O deputado não foi reeleito este ano.

Mas as coisas continuam em observação.

CUIDADO POR FAVOR

A mesma operação que atuou no Detran de alguns Estados, principalmente no Rio de Janeiro, e envolveu políticos, deve se expandir pelo Norte e Nordeste.

Há indícios de atuações idênticas nas regiões.

HABEAS CORPUS DEMORA

Ainda não foi votado o hábeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Ainda não há perspectiva…

Apesar da atuação dos seus advogados.

FICARIA PARA TERÇA-FEIRA?

Diante do feriado de amanhã, circulou a informação de que o Valmir poderia ser solto após julgamento do Habeas Corpus pelo STJ na terça-feira.

– Trata-se de especulação, considerou seu advogado.

PARECENDO UM DESERTO

Segundo informação do deputado federal eleito Bosco Costa (PR) a cidade de Itabaiana está parecendo um deserto aguardando o que vai acontecer.

O povo ligado a Valmir de Francisquinho acredita nele.

MUITO PREOCUPADO

Bosco Costa demonstra preocupação com a interlocução entre o Governo e o Congresso e espera que seja dentro da normalidade para a mudança.

– Essa é hora de somarmos, apelou.

MATADOURO ESTÁ FECHADO

Segundo um abatedor de animais do agreste, com o abatedouro de Itabaiana fechado há um grande prejuízo na região e muita gente leva os animais para outros municípios.

E esse tráfego implica em mais dinheiro gasto e aumento ao consumidor.

ITABAIANA EM FERVOROSA

O povo de Itabaiana foi às ruas ontem para orar pelo habeas corpus de Valmir de Francisquinho, que não pode sair só na próxima semana para preservá-lo no cargo.

É que por nenhum motivo ele pode ficar fora da Prefeitura por mais de 10 dias.

SOBRE POSSE DA VICE

Chega a informação que a vice-prefeita Carminha Mendonça não pode ir à Câmara porque algumas pessoas não deixaram e alguns vereadores reclamaram.

De qualquer forma, Carminha terá de assumir caso atinja os dez dias.

SECA ARRASA O SERTÃO

A situação do alto sertão sergipano é grave com a seca que está arrasando plantações e atingindo a produção leiteira, que sofre queda preocupante.

– No sertão, tem gente trocando tapa por água.

GADO JÁ FOI VENDIDO

A maioria dos criadores de gado do sertão já vendeu seus animais para evitar danos maiores, apesar da Defesa Civil está fazendo sua parte com distribuição de água.

O problema é que não atende a todos os necessitados.

PREVISÕES POR SINAIS

Segundo previsões de ‘meteorologistas do sertão’ não tem para chuva em tempo próximo. Eles não sentem alguma chuvarada se aproximando.

Eles fazem a previsão pelos raios do sol, na madrugada e posição que a lua indica.

UMA NOVA INDÚSTRIA

Empresários da Vidroporto, que fabrica garrafas, estiveram ontem com Belivaldo Chagas. A indústria é de São Paulo e será instalada em Estância em janeiro.

Tem incentivos do Governo e vai empregar mais de 200 pessoas.

CONVERSA INSISTENTE

Ontem, na Assembleia, havia comentário de que o governador Belivaldo Chagas não entregará nenhuma Secretaria ou órgão público com “porteira fechada”.

Acha que isso prejudicou muito a Governos anteriores.

Notas

Inaugurando Escola – O governador reeleito Belivaldo Chagas disse ontem que não é por acaso que minha primeira solenidade pública depois de reeleito seja inaugurando uma escola. Eu acredito, confio no seu poder de transformação e priorizo a educação, o que é uma das metas do seu programa.

Bolsonaro conversa com ONU – O presidente eleito, Jair Bolsonaro, conversará na manhã de hoje com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro criticou a organização internacional e disse que tiraria o país do Conselho de Direitos Humanos da entidade.

PDT quer fazer prefeituras – O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) vai percorrer as cidades do país para atrair mais filiados para o PDT. As viagens têm como objetivo fortalecer a legenda para as eleições municipais de 2020. A informação foi dada ontem pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, ao Poder360.

Gilmar pede vistas no STF – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta ontem vista de denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) por obstrução de Justiça.

Luta contra corrupção – Procurador Deltan Dallagnol diz que Sergio Moro, futuro Ministro da Justiça, está empenhado em levar a luta contra a corrupção para os palácios de Brasília. Em coletiva de imprensa, colocou como alvo a aprovação de propostas dentre as 10 Medidas Contra a Corrupção e as Novas Medidas Contra a Corrupção.

Transferir gestão prisional – Governo federal assinou ontem acordo de cooperação com o governo de Roraima para transferir a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos sistemas prisionais e socioeducativo do Estado para a União até 31 de dezembro de 2018, o que vai adiantar pouca coisa para a situação em que se encontra.

Conversando

Atirar pedras – De Clovis Silveira: Você nunca vai chegar ao seu destino se você parar e atirar pedras em cada cão que late!

Dia de surpresas – Ontem foi um dia de surpresas na política sergipana já no finalzinho da tarde. O caso de Luciano Bispo realmente surpreendeu.

Cidade mobilizada – A cidade de Itabaiana está mobilizada tanto pela prisão de Valmir de Francisquinho, quanto pela suspensão do registro de Luciano Bispo.

Edvaldo de volta – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, deve retornar da Espanha neste final de semana e reassume o município.

Imenso burburinho – Há um imenso burburinho nas repartições públicas e demais órgãos do Governo quanto à mudança e permanência de cargos em comissão.

Quem não trabalha – Apenas uma coisa está definitivamente certa: o contratado que não trabalha estará fora do cargo rapidamente.

Sobre eleições – Não será difícil o senador Eduardo Amorim (PSDB) disputar as eleições municipais de Itabaiana nas eleições de 2020.

Fica na ponte – O deputado federal André Moura (PSC), mesmo sem mandato, deve permanecer na ponte Aracaju/Brasília a partir do próximo ano.

Forma oposição – Valadares Filho pretende viajar por todo o Estado nos próximos quatro anos e participar da formação de um grupo político de oposição.