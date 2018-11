VEREADORES, EX E COMISSIONADOS DE SOCORRO SÃO OUVIDOS NA SEDE DO DEOTAP

14/11/18 - 09:14:24

Desde o inicio da manhã desta quarta-feira (14) que vários vereadores, ex-vereadores e cargos comissionados da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, estão sendo ouvidos pelos delegados do Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), em Aracaju, por supostos gastos excessivos com diárias.

As investigações tiveram inicio por conta dos gastos com diárias realizadas pelos 21 vereadores de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Representantes do movimento social, MOVA-SE, acionaram o Ministério Público Estadual e entraram com uma representação pedindo que todo o tramite (tanto os valores, bem como destinos, locais, datas e horários) para o uso das diárias fossem analisados mediante documentos obtidos.

Com informações do radialista Alex Carvalho, na Rádio Jornal AM 540

Munir Darrage