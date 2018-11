Canto Vivo realiza Festival de Cactos e Suculentas e feira de trocas

Nos dias 16 e 17 de novembro, o Instituto Canto Vivo promove o Festival de Cactos e Suculentas. A ação irá ocorrer nas ecolojas da ONG em Aracaju, situadas no Home Center Ferreira Costa e no Shopping Jardins. As plantas custam a partir de R$ 3.

Feira de Trocas na Praia Formosa

O Instituto Canto Vivo promove mais uma Feira de Trocas em Aracaju. A permuta funciona da seguinte maneira: cinco peças de vestuário, objetos de decoração, livros, etc, valem uma muda de planta. Dessa forma, a ONG arrecada objetos para serem vendidos em bazares e angaria fundos para desenvolver projetos ambientais e educacionais. O evento irá ocorrer no próximo domingo, 18, no Calçadão da Praia Formosa, das 14h às 17h.

