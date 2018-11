CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FASC QUE INICIA NESTA QUINTA-FEIRA

15/11/18 - 07:45:21

Este ano, a Prefeitura de São Cristóvão preparou uma programação que contempla além das várias modalidades artísticas (dança, literatura, teatro, cinema e artes plásticas), diversos shows com artistas renomados do cenário nacional e local, a exemplos de: Lenine, Chico César, Céu, BaianaSystem e Mat’nália, The Baggios, Cidade Dormitório, Joésia Ramos, etc.

Desde a primeira edição do evento, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), surgiu como uma grande apoiadora do FASC, e mais uma vez fará parte da 35ª edição.

Além da UFS, outros parceiros também se somam para que o FASC continue a promover arte e a cultura por meio das mais diversas expressões. São eles, Stanza e Jaguar Segurança e Iluminação. A Aliança Francesa de Aracaju, Vitória Transportes, Planeta Limpo e a Red Bull são apoiadoras do evento.

Confira a programação completa dos quatros dias do FASC 2018:

DIA 15 DE NOVEMBRO

PALCO FREI SANTA CECÍLIA – PRAÇA DO CARMO

19h LETÍCIA PAZ

20h TORI

22h TODY’S TROUBLE BAND

23h TACO DE GOLFE

SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS

14h- 19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”

14h INTERVENÇÃO MUSICAL – SOLO DE GAITA COM MATEUS SANTANA

15h OFICINA DE POESIA E FANZINE COM CLARA DE NORONHA E LIRIA REGINA

17h ABERTURA OFICIAL DO SALÃO LITERÁRIO “JOSÉ AUGUSTO GARCEZ”

17h10 INTERVENÇÃO POÉTICA “EXTREMAMENTE BARULHENTO, CERTOS ASSUNTOS, POR EXEMPLO” COM PEDRO BOMBA

18h LANÇAMENTO DOS LIVROS EDISE E UFS

19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA

CINE TRIANON – TEATRO ELIC

15 A 18 DE NOVEMBRO

15h-21h EXPOSIÇÃO “NO CORAÇÃO DE MAIO DE 68”

21h EXPOSIÇÃO “MUNDO DA FRANCOFONIA”

14h DOCUMENTÁRIO “MAIO DE 68, UMA ESTRANHA PRIMAVERA” (90 min) – SEGUIDO DE DEBATE

SALÃO DE ARTES VISUAIS VESTA VIANA – PRÉDIO VIGARIO BARROSO – PRAÇA GETÚLIO VARGAS

14h-18h ABERTURA DA EXPOSIÇÃO COLETIVA COM: EDIDELSON SILVA, ELIAS SANTOS, WÉCIO SANTOS, BETO RIBEIRO, NALDO TELES, JORGE LUIZ BARROS E FILIPPO GARRONE

14h-18h HOMENAGEADO DO DIA: MILTON COELHO

15h OFICINA DE GRAFITE COM BUGA

17h SHOW COM DANILO DUARTE

PALCO BECO DO AMOR – LARGO DO AMPARO

15h VINICIUS CRISPIM (SOLO MPB)

17h MOSTRA ALIANÇA FRANCESA COM FINALISTAS DO FESTIVAL DE CANÇÃO FRANCESA

CORTEJOS – RUAS DO CENTRO HISTÓRICO

15h ATIVIDADE CIRCENSE (COLETIVO INFERNINHO)

15h BANDA DE PIFANO DE ARACAJU

16h CACETEIRAS DE MESTRE RINDU

16h30 SAMBA DE LARANJEIRA

CASA DO FOLCLORE – PRAÇA SÃO FRANCISCO

10h-17h EXPOSIÇÃO “40 ANOS DO GRUPO DE TEATRO DE BONECO MAMULENGO CHEIROSO”

ESPAÇO D’ÉPOCA – RUA MESSIAS PRADO

15 A 18 NOVEMBRO

17h ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “DIÁLOGOS ENTRE O POPULAR E O ERUDITO”

16h “NORDESTE MEDIEVAL MARMORIAL”, COM RENANTIQUE

CASA DO IPHAN – PRAÇA SÃO FRANCISCO

16h ABERTURA DA FEIRA DE CORDEL E ESPAÇO DE VIVÊNCIA COM AS RENDEIRAS DE RENDA IRLANDESA.

16h ABERTURA DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “YÉPADA, UM OLHAR SOBRE A GENTE DE SÃO CRISTÓVÃO”, MARCELINHO HORA E PAULO MAIA

DIA 16 DE NOVEMBRO

PALCO JOÃO BEBE ÁGUA – PRAÇA SÃO FRANCISCO

19h DJ BIG JOHN

20h LIRA SANCRISTOVENCE

22h SAMBA DO ARNESTO

00h THE BAGGIOS

02h BAIANA SYSTEM

DJ BIG JOHN NOS INTERVALOS ENTRE AS BANDAS

PALCO FREI SANTA CECÍLIA – PRAÇA DO CARMO

19h SAMBA DE MOÇA SÓ

21h SAMBA DE COCO DA ILHA GRANDE (lançamento do CD)

23h LUEDJI LUNA

01h JOÉSIA RAMOS

SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS

14h- 19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”

14h RECITAL GARCEZ LITEORATIVO

15h OFICINA “CORDELISTA NA PELEJA COM XILOGRAVURAS”, COM NIVALDO OLIVEIRA

17h RODA DE CONVERSA “COM AÇUCAR COM AFETO, FIZ SEU ARTIGO PREDILETO. A CIÊNCIA CANTADA DE CHICO BUARQUE”, COM PAULA ARAUJO (SP)

18h BATE-PAPO LITERATURA ALTERNATIVA COM JULIANO BECK (SE), GERMANA ARAÚJO (SE) E DANIEL ZANELLE (PR)

19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA

CINE TRIANON – TEATRO ELIC

14h MOSTRA CURTA-SE FESTIVALZINHO – LONGA METRAGEM: FILME “A TROPA TRAPO NA SELVA DO ARCO IRIS”

14h30 JUNINAS

15h30 OCUPE A CIDADE

16h ONTEM EU TIVE QUE MORRER

16h30 RURAL DO FORRÓ

17h TODAS AS CORES EM DERREDOR

18h DOM QUIXOTE SERGIPANO

SALÃO DE ARTES VISUAIS VESTA VIANA – PRÉDIO VIGARIO BARROSO – PRAÇA GETÚLIO VARGAS

14h-18h EXPOSIÇÃO COLETIVA COM: EDIDELSON SILVA, ELIAS SANTOS, WÉCIO SANTOS, BETO RIBEIRO, NALDO TELES, JORGE LUIZ BARROS E FILIPPO GARRONE

14h-18h HOMENAGEADO DO DIA: GLADSTON BARROSO

15h OFICINA DE LAMBE–LAMBE COM GLADSTON BARROSO

PALCO MARIANO ANTONIO – LARGO DA MATRIZ

16h “O GRANDE CIRCO GENTIL” – ESPETÁCULO CIRCENSE DO CIGARI

17h30 “MÃOS QUE PENSAM CORPO QUE FALA” – ACADEMIA SÓ DANÇA

18h “MENINO 111” – COM ALINE SERZEVILAÇA (SOLO DE DANÇA)

PALCO BECO DO AMOR – LARGO DO AMPARO

15h EL PRESIDENTE

17h DAMI DORIA QUARTETO

19h BOB LELIS E A RURAL DO FORRÓ

CORTEJOS – RUAS DO CENTRO HISTÓRICO

15h SAMBA DE COCO DA MUSSUCA

15h30 PARAFUSO

16h AFRO REGGAE OXAIUFÃ

16h30 CHEGANÇA DE SANTA CRUZ DE ITABAIANA

IGREJA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA – PRAÇA GETÚLIO VARGAS

19h RENANTIQUE

20h30 TABEBUIA DUO

CASA DO IPHAN – PRAÇA SÃO FRANCISCO

10h-18h EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “YÉPADA, UM OLHAR SOBRE A GENTE DE SÃO CRISTÓVÃO”, MARCELINHO HORA E PAULO MAIA

10h-18h FEIRA DE CORDEL

10h-18h VIVÊNCIA COM AS RENDEIRAS DE RENDA IRLANDESA

17h RODA DE CONVERSA COM OS FOTÓGRAFOS MARCELINHO HORA E PAULO MAIA

MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE – PRAÇA SÃO FRANCISCO

16 A 18 NOVEMBRO

9h-18h EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE

EXPOSIÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DO HOMEM SERGIPANO

EXPOSIÇÃO DO ACERVO DO CULTART / UFS

DIA 17 DE NOVEMBRO

PALCO JOÃO BEBE ÁGUA – PRAÇA SÃO FRANCISCO

20h ORQUESTRA DE ATABAQUES DE SERGIPE

22h QUINTETO DE METAIS DEL REY

00h LENINE

02h CÉU

DJ KASKA NOS INTERVALOS ENTRE AS BANDAS

PALCO FREI SANTA CECÍLIA – PRAÇA DO CARMO

19h CASCO

21h SERGIVAL

23h BANDA EDDIE

01h KILODOINHAME

SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS

14h-19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”

14h CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, COM ADRIANA ALENCAR

15h OFICINA DE FANZINE, COM ZÉ LUCIANO

17h MULHERES NA CENA: CORDEL E RAP COM IZABEL NASCIMENTO E DANIELA (BRUXAS DO CANGAÇO)

18h APRESENTAÇÃO MUSICAL “DE REPENTE”, COM VEM VEM DO NORDESTE E JOÃO BEZERRA

19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA

CINE TRIANON – TEATRO ELIC

14h MOSTRA CURTA-SE FESTIVALZINHO. (LIVRE – 60 min.) CURTAS: CALANGO LENGO – PAJERAMA – LAPIS DE COR – ESPATALHOS – MULA TEIMOSA– O HOMEM QUE CONSERTA ESTRELAS – MEIA NOITE.

15h MOSTRA ACESSIBILIDADE CURTAS-SE (LIVRE – 48min) O BOTÃOZINHO VERMELHO – AS AVENTURAS DE MARIGOTA (EPSÓDIO 9) – AS AVENTURAS DE MARIGOTA (EPSÓDIO 3) – [IN]SUSTENTÁVEL – AINDA NÃO – CHEIRO DE MELANCIA.

16h MOSTRA CURTAS UNIVERSITÁRIOS UFS