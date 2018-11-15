CONFIRA PROGRAMAÇÃO DO FASC QUE INICIA NESTA QUINTA-FEIRA
Este ano, a Prefeitura de São Cristóvão preparou uma programação que contempla além das várias modalidades artísticas (dança, literatura, teatro, cinema e artes plásticas), diversos shows com artistas renomados do cenário nacional e local, a exemplos de: Lenine, Chico César, Céu, BaianaSystem e Mat’nália, The Baggios, Cidade Dormitório, Joésia Ramos, etc.
Desde a primeira edição do evento, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), surgiu como uma grande apoiadora do FASC, e mais uma vez fará parte da 35ª edição.
Além da UFS, outros parceiros também se somam para que o FASC continue a promover arte e a cultura por meio das mais diversas expressões. São eles, Stanza e Jaguar Segurança e Iluminação. A Aliança Francesa de Aracaju, Vitória Transportes, Planeta Limpo e a Red Bull são apoiadoras do evento.
Confira a programação completa dos quatros dias do FASC 2018:
DIA 15 DE NOVEMBRO
PALCO FREI SANTA CECÍLIA – PRAÇA DO CARMO
19h LETÍCIA PAZ
20h TORI
22h TODY’S TROUBLE BAND
23h TACO DE GOLFE
SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
14h- 19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”
14h INTERVENÇÃO MUSICAL – SOLO DE GAITA COM MATEUS SANTANA
15h OFICINA DE POESIA E FANZINE COM CLARA DE NORONHA E LIRIA REGINA
17h ABERTURA OFICIAL DO SALÃO LITERÁRIO “JOSÉ AUGUSTO GARCEZ”
17h10 INTERVENÇÃO POÉTICA “EXTREMAMENTE BARULHENTO, CERTOS ASSUNTOS, POR EXEMPLO” COM PEDRO BOMBA
18h LANÇAMENTO DOS LIVROS EDISE E UFS
19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA
CINE TRIANON – TEATRO ELIC
15 A 18 DE NOVEMBRO
15h-21h EXPOSIÇÃO “NO CORAÇÃO DE MAIO DE 68”
21h EXPOSIÇÃO “MUNDO DA FRANCOFONIA”
14h DOCUMENTÁRIO “MAIO DE 68, UMA ESTRANHA PRIMAVERA” (90 min) – SEGUIDO DE DEBATE
SALÃO DE ARTES VISUAIS VESTA VIANA – PRÉDIO VIGARIO BARROSO – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
14h-18h ABERTURA DA EXPOSIÇÃO COLETIVA COM: EDIDELSON SILVA, ELIAS SANTOS, WÉCIO SANTOS, BETO RIBEIRO, NALDO TELES, JORGE LUIZ BARROS E FILIPPO GARRONE
14h-18h HOMENAGEADO DO DIA: MILTON COELHO
15h OFICINA DE GRAFITE COM BUGA
17h SHOW COM DANILO DUARTE
PALCO BECO DO AMOR – LARGO DO AMPARO
15h VINICIUS CRISPIM (SOLO MPB)
17h MOSTRA ALIANÇA FRANCESA COM FINALISTAS DO FESTIVAL DE CANÇÃO FRANCESA
CORTEJOS – RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
15h ATIVIDADE CIRCENSE (COLETIVO INFERNINHO)
15h BANDA DE PIFANO DE ARACAJU
16h CACETEIRAS DE MESTRE RINDU
16h30 SAMBA DE LARANJEIRA
CASA DO FOLCLORE – PRAÇA SÃO FRANCISCO
10h-17h EXPOSIÇÃO “40 ANOS DO GRUPO DE TEATRO DE BONECO MAMULENGO CHEIROSO”
ESPAÇO D’ÉPOCA – RUA MESSIAS PRADO
15 A 18 NOVEMBRO
17h ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “DIÁLOGOS ENTRE O POPULAR E O ERUDITO”
16h “NORDESTE MEDIEVAL MARMORIAL”, COM RENANTIQUE
CASA DO IPHAN – PRAÇA SÃO FRANCISCO
16h ABERTURA DA FEIRA DE CORDEL E ESPAÇO DE VIVÊNCIA COM AS RENDEIRAS DE RENDA IRLANDESA.
16h ABERTURA DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “YÉPADA, UM OLHAR SOBRE A GENTE DE SÃO CRISTÓVÃO”, MARCELINHO HORA E PAULO MAIA
DIA 16 DE NOVEMBRO
PALCO JOÃO BEBE ÁGUA – PRAÇA SÃO FRANCISCO
19h DJ BIG JOHN
20h LIRA SANCRISTOVENCE
22h SAMBA DO ARNESTO
00h THE BAGGIOS
02h BAIANA SYSTEM
DJ BIG JOHN NOS INTERVALOS ENTRE AS BANDAS
PALCO FREI SANTA CECÍLIA – PRAÇA DO CARMO
19h SAMBA DE MOÇA SÓ
21h SAMBA DE COCO DA ILHA GRANDE (lançamento do CD)
23h LUEDJI LUNA
01h JOÉSIA RAMOS
SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
14h- 19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”
14h RECITAL GARCEZ LITEORATIVO
15h OFICINA “CORDELISTA NA PELEJA COM XILOGRAVURAS”, COM NIVALDO OLIVEIRA
17h RODA DE CONVERSA “COM AÇUCAR COM AFETO, FIZ SEU ARTIGO PREDILETO. A CIÊNCIA CANTADA DE CHICO BUARQUE”, COM PAULA ARAUJO (SP)
18h BATE-PAPO LITERATURA ALTERNATIVA COM JULIANO BECK (SE), GERMANA ARAÚJO (SE) E DANIEL ZANELLE (PR)
19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA
CINE TRIANON – TEATRO ELIC
14h MOSTRA CURTA-SE FESTIVALZINHO – LONGA METRAGEM: FILME “A TROPA TRAPO NA SELVA DO ARCO IRIS”
14h30 JUNINAS
15h30 OCUPE A CIDADE
16h ONTEM EU TIVE QUE MORRER
16h30 RURAL DO FORRÓ
17h TODAS AS CORES EM DERREDOR
18h DOM QUIXOTE SERGIPANO
SALÃO DE ARTES VISUAIS VESTA VIANA – PRÉDIO VIGARIO BARROSO – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
14h-18h EXPOSIÇÃO COLETIVA COM: EDIDELSON SILVA, ELIAS SANTOS, WÉCIO SANTOS, BETO RIBEIRO, NALDO TELES, JORGE LUIZ BARROS E FILIPPO GARRONE
14h-18h HOMENAGEADO DO DIA: GLADSTON BARROSO
15h OFICINA DE LAMBE–LAMBE COM GLADSTON BARROSO
PALCO MARIANO ANTONIO – LARGO DA MATRIZ
16h “O GRANDE CIRCO GENTIL” – ESPETÁCULO CIRCENSE DO CIGARI
17h30 “MÃOS QUE PENSAM CORPO QUE FALA” – ACADEMIA SÓ DANÇA
18h “MENINO 111” – COM ALINE SERZEVILAÇA (SOLO DE DANÇA)
PALCO BECO DO AMOR – LARGO DO AMPARO
15h EL PRESIDENTE
17h DAMI DORIA QUARTETO
19h BOB LELIS E A RURAL DO FORRÓ
CORTEJOS – RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
15h SAMBA DE COCO DA MUSSUCA
15h30 PARAFUSO
16h AFRO REGGAE OXAIUFÃ
16h30 CHEGANÇA DE SANTA CRUZ DE ITABAIANA
IGREJA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
19h RENANTIQUE
20h30 TABEBUIA DUO
CASA DO IPHAN – PRAÇA SÃO FRANCISCO
10h-18h EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “YÉPADA, UM OLHAR SOBRE A GENTE DE SÃO CRISTÓVÃO”, MARCELINHO HORA E PAULO MAIA
10h-18h FEIRA DE CORDEL
10h-18h VIVÊNCIA COM AS RENDEIRAS DE RENDA IRLANDESA
17h RODA DE CONVERSA COM OS FOTÓGRAFOS MARCELINHO HORA E PAULO MAIA
MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE – PRAÇA SÃO FRANCISCO
16 A 18 NOVEMBRO
9h-18h EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO MUSEU HISTÓRICO DE SERGIPE
EXPOSIÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DO HOMEM SERGIPANO
EXPOSIÇÃO DO ACERVO DO CULTART / UFS
DIA 17 DE NOVEMBRO
PALCO JOÃO BEBE ÁGUA – PRAÇA SÃO FRANCISCO
20h ORQUESTRA DE ATABAQUES DE SERGIPE
22h QUINTETO DE METAIS DEL REY
00h LENINE
02h CÉU
DJ KASKA NOS INTERVALOS ENTRE AS BANDAS
PALCO FREI SANTA CECÍLIA – PRAÇA DO CARMO
19h CASCO
21h SERGIVAL
23h BANDA EDDIE
01h KILODOINHAME
SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
14h-19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”
14h CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, COM ADRIANA ALENCAR
15h OFICINA DE FANZINE, COM ZÉ LUCIANO
17h MULHERES NA CENA: CORDEL E RAP COM IZABEL NASCIMENTO E DANIELA (BRUXAS DO CANGAÇO)
18h APRESENTAÇÃO MUSICAL “DE REPENTE”, COM VEM VEM DO NORDESTE E JOÃO BEZERRA
19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA
SALÃO DE LITERATURA JOSÉ AUGUSTO GARCEZ – PRAÇA GETÚLIO VARGAS
14h-19h FEIRA DE PRENSA “CORDEL E IMPRENSA ALTERNATIVA”
14h CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, COM ADRIANA ALENCAR
15h OFICINA DE FANZINE, COM ZÉ LUCIANO
17h MULHERES NA CENA: CORDEL E RAP COM IZABEL NASCIMENTO E DANIELA (BRUXAS DO CANGAÇO)
18h APRESENTAÇÃO MUSICAL “DE REPENTE”, COM VEM VEM DO NORDESTE E JOÃO BEZERRA
19h A ACADEMIA SANCRISTOVENSE DE LETRAS E ARTES RECEBE CONVIDADOS COM ARTE E POESIA
CINE TRIANON – TEATRO ELIC
14h MOSTRA CURTA-SE FESTIVALZINHO. (LIVRE – 60 min.) CURTAS: CALANGO LENGO – PAJERAMA – LAPIS DE COR – ESPATALHOS – MULA TEIMOSA– O HOMEM QUE CONSERTA ESTRELAS – MEIA NOITE.
15h MOSTRA ACESSIBILIDADE CURTAS-SE (LIVRE – 48min) O BOTÃOZINHO VERMELHO – AS AVENTURAS DE MARIGOTA (EPSÓDIO 9) – AS AVENTURAS DE MARIGOTA (EPSÓDIO 3) – [IN]SUSTENTÁVEL – AINDA NÃO – CHEIRO DE MELANCIA.
16h MOSTRA CURTAS UNIVERSITÁRIOS UFS