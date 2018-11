PC DE ITABAIANA PRENDE HOMEM CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS

15/11/18 - 07:10:03

Equipes da Polícia Civil reforçam compromisso com a população de Itabaiana

Na tarde de quarta-feira, 14, policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana cumpriram mandado de prisão de Gladson Santos Barbosa, 33 anos. Após um trabalho de inteligência, ele foi localizado no bairro Mamede Paes Mendonça.

Gladson já havia sido preso preventivamente em 2016 pelo crime de tráfico de drogas, mas foi colocado em liberdade no ano passado. Este ano foi condenado em definitivo no processo pelo mesmo crime. O acusado agora está detido, à disposição da justiça para cumprimento da pena.

Esta prisão reforça o comprometimento da Delegacia Regional no combate à violência em Itabaiana. A Polícia Civil agradece ainda a colaboração da comunidade e destaca a importância do Disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à violência no Município.

Fonte e foto PC Itabaiana