SE HC DE VALMIR NÃO SAIR ATÉ 2ª, CARMINHA ASSUME EM ITABAIANA

Ainda não foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o Habeas Corpus impetrado em favor do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), que se encontra preso em uma sala no Presídio Militar (Premil) há uma semana. A defesa do prefeito informa que a decisão sobre o HC pode sair nesta sexta-feira (16) ou até a próxima segunda-feira (19).

Caso não seja concedido o Habeas Corpus a Valmir de Francisquinho até a segunda-feira, a vice-prefeita Maria do Carmo Mendonça será oficialmente empossada pela Câmara Municipal de Itabaiana na terça-feira (20) e assume a Prefeitura do município, mesmo dentro de um clima político tenso que se detecta na cidade. Caso o STJ conceda o habeas corpus no decorrer da próxima semana, o Valmir de Francisquinho pode reassumir a Prefeituras, mas se não tiver “outra decisão de afastamento”. É que o Ministério Público de Itabaiana também pediu o afastamento de Valmir de Francisquinho e este pedido está para a juíza decidir.

15/11/18 - 18:21:08