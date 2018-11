Vereador Jason Neto fará avaliação do relatório da CPI da Saúde

15/11/18 - 09:08:09

A próxima quarta (dia 21) é o prazo para que os vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) entreguem as suas considerações e alterações sobre o relatório final da CPI da Saúde. O relatório foi entregue ao vereador Jason Neto (PDT), na manhã de hoje (14), pelo relator da CPI – vereador Isaac Siqueira (PC do B), juntamente com o presidente da comissão – vereador Seu Marcos (PHS), e os demais membros – Cabo Amintas (PTB) e Anderson de Tuca (PRTB).

De acordo com Jason Neto, essa é a melhor forma de contribuir para melhorar a saúde de Aracaju. “Fui convidado a fazer parte da CPI da Saúde, foi por ela que descobrimos qual a situação verdadeira da Saúde. Vi aqui uma equipe muito bem composta para formar a Comissão da CPI. Foram quase cinco meses de muitas reuniões e de dedicação; visitamos os hospitais por mais de uma vez, demos o direito a defesa porque ouvimos os secretários da Saúde, o ex e a atual secretária”, explicou o vereador do PDT.

Para Jason, a maior tristeza, da falta de cuidar da Saúde, foi quando estiveram no Hospital de Cirurgia. “Sentimos muito quando estivemos no Cirurgia, com tanta deficiência; num entanto, existia uma área imensa, com equipamentos novos e encaixotados da radioterapia e da ressonância magnética”, relatou. Jason Neto concluiu com um desabafo “muitos diziam que a CPI não daria em nada”.