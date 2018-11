Dupla do Vôlei de praia feminino sobe ao pódio e traz medalha de ouro para Sergipe

A etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, realizada em Natal (RN), ainda nem acabou, mas já rendeu uma medalha de ouro para Sergipe. Ágatha Bianca e Anne Karolayne, do Instituto Dom Fernando Gomes, de Aracaju, jogaram a final do Vôlei de praia feminino nesta quinta-feira, 15, no Aeroclube de Natal, e foram as grandes campeãs.

A partida foi contra as meninas do Rio de Janeiro. Um jogo bastante apertado, disputado ponto a ponto e com direito a virada de placar. Ao final, as sergipanas venceram por dois sets a um.

O professor da dupla, João Andrade, fez um balanço positivo sobre o desempenho das meninas. “Viemos com o objetivo de sermos campeões. Sabíamos que seria muito difícil, já imaginávamos que a final seria contra o Rio de Janeiro. Por isso estudamos bastante o jogo delas e deu tudo certo”, afirmou.

Bastante emocionada, Anne Karolayne falou que essa vitória tem um gosto especial, por ser sua última participação nos Jogos Escolares da Juventude. “Foram jogos muito duros. Chegar na fase final não é fácil. Para estarmos aqui, treinamos muito durante um mês, chegamos aqui focadas, com o objetivo de conquistar essa medalha de ouro. Estou muito feliz”, declarou.

Já a atleta Ágatha Bianca não escondeu sua emoção com a conquista. “A sensação é muito boa. Estou sem palavras para essa nossa conquista, que foi bastante cansativa, mas que valeu a pena. Estou muito feliz em representar meu estado e conseguir a medalha dourada”, disse.

Bronze para o masculino

A dupla masculina que representou Sergipe também garantiu o seu lugar no pódio. Os atletas Allan Adson e Hudney Michell, também do Instituto Dom Fernando Gomes, venceram a dupla do Mato Grosso do Sul por dois sets a zero, conquistando a terceira colocação e a medalha de bronze. “Muito gratificante subir ao pódio. Isso é sinal de que o nosso trabalho no esporte está sendo bem feito”, disse Hudney Michell.

Já o seu colega de quadra, Allan Adson, falou sobre a importância dessa conquista para ele. “Esse é o meu primeiro campeonato brasileiro escolar, e vim querendo representar bem o meu estado. Acreditei bastante no meu potencial e no do meu parceiro, que me ajudou muito, e conquistamos o terceiro lugar”, declarou.

