Amintas: eu tenho documentos que embolam colegas dessa Casa

16/11/18 - 10:50:08

Na manhã da última quarta-feira, 14, o vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar dos desdobramentos que virão com a entrega do relatório da CPI da Saúde. Além disso, Amintas também apresentou mais um capítulo da série “As mentiras de Edvaldo”.

Iniciando seu discurso, Cabo Amintas falou a respeito da entrega do relatório feito pelo vereador Isac Silveira (PCdoB), sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde.

“Confio muito em todos os vereadores da CPI. Ainda não li o relatório mas tenho certeza de que chegaremos a pontos em que vamos concordar. E se discordarmos, não vou ter problema nenhum em colocar. Inclusive, disse à uma emissora de TV, que se por acaso esse relatório da CPI não mostrar crimes praticados por ex-diretores do Hospital Cirurgia, podem internar os cinco vereadores [da Comissão]. Eu não vou assinar um negócio desses se eu não tiver subsídio para indiciar pessoas ligadas ao Hospital Cirurgia”, afirmou.

E completou “nós não tivemos assessoria contábil, a assessoria jurídica só veio aqui pra criar problema. Eles não ajudaram em nada! O presidente disse que não podia gastar dinheiro… não pode gastar dinheiro, né? Mas a Câmara de Vereadores pode ficar desabando, pingando, com a porta do banheiro escorada, enquanto o presidente devolve 900 mil pra prefeitura!”.

Ademais, o parlamentar ainda trouxe à tona mais uma das mentiras propagadas por Edvaldo Nogueira, dessa vez, sobre a cultura do município. O vereador também exibiu imagens de fortes críticas do presidente do Sindicato dos Músicos de Sergipe.

“Imaginem o que esses pobres coitados que estavam cantando na campanha de Edvaldo estão passando nesse momento… E outra! Ouviram o que o presidente do Sindicado disse? As festas em Aracaju tem dono! Quero ver se vai aparecer um desses políticos envolvidos em maracutaia pra me desafiar. Não aparece, né? Ouviram o que o presidente do sindicato diz? Não aceitem trabalhar por 100 pra depois devolver 70! Os documentos estão em mãos! Eu tenho documentos que embolam colegas dessa Casa, assessores dessa Casa, grandes empresários, embola secretário do Governo de Edvaldo Nogueira. E aí pra chegar nele não custa nada! Nada!”, disse, incisivo.

