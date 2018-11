Polícia Militar começa a utilizar drone na prevenção e combate a crimes em SE

16/11/18 - 16:15:12

Criação do Grupamento de Aeronaves Remotamente Pilotadas (GARP) está em fase de estudo

Com o objetivo de aderir às novas tecnologias utilizadas na Segurança Pública, a Polícia Militar do Estado de Sergipe começa a utilizar uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), mais conhecida como drone, na prevenção e combate a crimes em todo o estado de Sergipe.

Nesse sentido, a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), comandada pelo major Márcio Roberto, recebeu a doação no mês de outubro, da Comarca de Neópolis, representada pela Juíza de Direito Rosivan Machado da Silva, de um drone, modelo DJI Mavic Pro, que já vem sendo utilizado em ações de policiamento. No último final de semana, por exemplo, foi empregado para monitoramento de ações preventivas relacionadas à cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que contou com a segurança da PM em 30 municípios onde ocorreram as provas.

Diante disso, está em estudo a criação do Grupamento de Aeronaves Remotamente Pilotadas (GARP) com a finalidade de produzir e nivelar conhecimento acerca das Aeronaves Remotamente Pilotadas, como também, coordenar e integrar as ações de planejamento e execução do uso seguro, produtivo e legal de tais veículos pertencentes à PMSE. Além do modelo DJI Mavic Pro, a corporação está adquirindo também o Phantom 4 e já conta com quatro pilotos habilitados e outros dois em fase de certificação para operar essas aeronaves.

Fonte e foto SSP