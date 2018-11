Prefeito de Indiaroba recebe representantes do pró-comitê do Rio Real

16/11/18 - 14:18:34

Neste último feriado quinta-feira, (15), o Prefeito de Indiaroba Adinaldo Nascimento, recebeu na Colônia de Pescadores Z-11, representantes do Pró-Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Real, onde foi discutido a junção do diagnóstico dos estados Bahia e Sergipe.

Estiveram presentes o vice prefeito Marcos Sertanejo, Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Edemilson Henriques, Secretário de Educação, Ginaldo Lessa.

Ascom | Prefeitura de Indiaroba