PRF E PM APREENDEM MAIS DE 60 KG MACONHA EM CRISTINÁPOLIS

16/11/18 - 05:05:27

Policiais rodoviários federais e policiais militares apreenderam no final da noite de quarta (14) e madrugada desta quinta-feira (15), 226 papelotes com cocaína e noventa e um tabletes totalizando 67,8 kg de maconha.

A ação conjunta aconteceu no km 200 da BR 101, na Unidade Operacional da PRF, em Cristinápolis (SE).

Na primeira ocorrência, os policiais abordaram um ônibus que seguia de São Paulo para Caruaru (PE) e os cães da Companhia Independente de Policiamento com Cães da Policia Militar de Sergipe (CIPCães/PMSE), encontraram em uma das lixeiras do veículo 226 papelotes com cocaína e 50 gramas de maconha.

Uma testemunha que viajava no ônibus ajudou a identificar o dono dos entorpecentes, pois viu quando ele jogou os papelotes na lixeira do veículo.

Já nas primeiras horas da madrugada de hoje, os agentes federais abordaram um ônibus que seguia de São Paulo para Arapiraca (AL) e, com o apoio do CIPCães da PMSE, revistaram o compartimento de bagagem do veículo.

Três malas despertaram a atenção dos cães e ao serem abertas, foram encontrados noventa e tabletes com maconha, totalizando 67,8 kg do entorpecente.

Um dos passageiros, um jovem de 22 anos, assumiu a posse da droga (fato confirmado com a numeração dos tickets de bagagem) e disse que foi contratado por R$ 3 mil para levar o entorpecente da cidade de São Paulo e entregar a um desconhecido na cidade de Propriá (SE). O jovem também disse aos policiais que já foi preso por tráfico de drogas pela PRF no Rio de Janeiro.

As duas ocorrências foram encaminhadas à Delegacia Plantonista, em Estância (SE).

Fonte e foto: PRF/SE