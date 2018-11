Seidh promove Encontro Estadual sobre os Programas da Proteção Social Básica

16/11/18 - 05:44:25

Nesta quarta-feira, 14, a Secretaria de Estado da Inclusão Social (Seidh), por meio da Coordenadoria de Inclusão e Assistência Social, realizou o Encontro Estadual sobre os Serviços e Programas da Proteção Social Básica (PSB). O evento reuniu técnicos municipais para discutir e fortalecer as ações no âmbito do Estado. A Proteção Social Básica é um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social focados na prevenção às situações de vulnerabilidade e risco social, buscando a inserção de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em políticas setoriais.

A gerente da PSB/Seidh, Catharina Correa, explicou que a execução do trabalho está definida em três eixos definidos pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. “Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Convivência e Fortalecimento do Vínculos e o de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. São ações primordiais para garantir os direitos e a dignidade dos sergipanos que precisam da assistência”, disse.

Para a diretora do Departamento de Assistência Social da Seidh, Cleide Rejane Melo Silva, a Seidh sabe da importância de enriquecer as discussões sobre a Proteção Básica. “Nosso foco é sempre ser interlocutores com os municípios para que as políticas públicas sejam fortalecidas e as ações concretizadas. O debate é constante. Cada profissional levará o conhecimento ao seu município, que certamente agregará nas atividades”, completou.

Para a coordenadora geral substituta de Serviços Socioassistenciais a Famílias do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Fabiane Macedo Borges, “precisamos olhar com muito carinho para a Proteção Básica da região Nordeste. Há muitas lutas e batalhas diárias, mas também é uma experiência de muito aprendizado. Nossos programas fazem a diferença na vida das famílias atendidas”.

O presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas), Wallisson Hipólito de Meira, classificou sua atuação na PSB como uma oportunidade de ultrapassar os limites da vulnerabilidade das pessoas mais necessitadas. “Devemos fortalecer, ampliar e evitar o retrocesso da Proteção Básica. É um trabalho desafiador e a união de forças dos profissionais é essencial para o desenvolvimento dos trabalhos e a garantia da assistência”, finalizou.

Representando a secretária de Estado da Inclusão, Mitzy Matos, a superintendente executiva da Seidh, Roseli Andrade, agradeceu o empenho dos municípios. “A Proteção Social Básica é uma pauta que merece sempre ser debatida por todos os municípios para que o engajamento seja constante. O evento foi essencial porque reunimos profissionais abnegados sob o mesmo interesse de contribuir com o fortalecimento de vínculos familiares e de toda comunidade”, disse.

