Somese e alunos de medicina da UFS doam alimentos a Instituições de caridade

16/11/18 - 15:00:05

Com o objetivo de ajudar ao próximo, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) e os alunos da disciplina de anatomia do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), ministrada pelo professor Dr. José Aderval Aragão, arrecadaram uma tonelada de alimentos com o trote solidário.

Eles realizaram a entrega de 200 kg para a Igreja Evangélica Independente e a mesma quantidade para a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), na manhã dessa sexta-feira, 16. Os outros 600 kg serão destinados a outras Instituições.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, ações como estas tem a oportunidade de unir os alunos em prol do bem comum dos que mais necessitam. “Eles se engajam com a arrecadação dos alimentos e percebem a importância da humanização e amor ao próximo”, enfatizou Dr. Aderval.

Para a presidente da AAACASE, Neide dos Santos, os alimentos doados são de grande importância para a sustentação da Casa porque é muito difícil manter um trabalho atendendo pacientes do interior e de outros estados. “Cada doação que chega, a gente fica muito gratificado porque ajuda o nosso trabalho e só tenho a agradecer a Dr. Aderval que sempre tem essa atenção com a nossa Instituição”, destacou Neide.

A estudante aracajuana de medicina da UFS, Gabriela Xavier, explica que o mais importante não é somente a entrega dos alimentos e sim poder unir os colegas por uma causa comum de ajudar ao próximo. “Não é só entregar os alimentos, mas a lição que aprendemos e passar o nosso lado da empatia, do bom senso, de justiça, de como tratar, lidar e se colocar no lugar do outro”, comentou Gabriela.

Matéria e Foto: Ascom Somese